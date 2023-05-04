Bloomberg: ЕС нацелился на страны, которые помогают России обходить санкции

ЕС обсуждает очередной, 11-й с февраля 2022 года, пакет антироссийских санкций, и намеревается принять меры против стран, которые помогают Москве обходить введённые против неё ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. При этом в статье отмечается, что ограничительные меры Брюсселя вряд ли коснутся Китая, а затронут лишь страны Центральной Азии и ближайших соседей России.

Европейский союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, посредством которых Россия обходит введённые против неё ограничительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.



По словам этих источников, основная цель Брюсселя — удержать страны от помощи Москве и разобраться с торговыми каналами, которые может использовать российская сторона.



Если это не сработает, блок в качестве второго шага может ввести целевые ограничения на ключевые товары.



Кроме того, ЕС также собирается запретить транзит многих товаров через Россию, заявили источники.



Пакет санкций, 11-й по счёту с февраля 2022 года, будет в основном направлен на закрытие лазеек в уже принятых мерах, а также на усиление способности ЕС обеспечить соблюдение принятых им ограничений.



Это, как отмечает издание, реакция Брюсселя на то, что Москве до сих пор удавалось закупать многочисленные подсанкционные товары через третьи страны.



Импорт в Россию полупроводниковых приборов, микросхем и других технологий вырос из таких стран, как Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, говорится в статье.



Как заявили осведомлённые источники, ограничительные меры Брюсселя пока вряд ли коснутся Пекина, а в основном затронут страны Центральной Азии и ближайших соседей России.



ЕС также намерен расширить существующие запреты на автомобили, передовые технологии, которые «Россия использует на Украине», промышленные товары, а также на российские железо и сталь и на продукты переработки, в которых используются подпадающие под санкции металлы.



Однако, как пишет Bloomberg, санкции вряд ли коснутся российской корпорации «Росатом», а также российского ядерного топлива, поскольку среди членов ЕС нет консенсуса по этому вопросу.



Между тем, по словам осведомлённых источников, в новый пакет санкций будут дополнительно внесены десятки физических лиц и компаний.



Санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов, напоминает Bloomberg. Блок планирует завершить принятие мер в преддверии саммита «Большой семёрки», который состоится в конце мая. Как ожидается, члены Евросоюза обсудят предложения уже в ближайшие дни.