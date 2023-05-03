Bloomberg: Запад готовит против России новые санкции — чтобы залатать лазейки в старых

По словам источников агентства Bloomberg, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России с целью усиления давления на российскую экономику. Ограничительные меры планируется вводить каждой страной отдельно, но скоординированно. Их ключевая цель — закрыть лазейки в уже объявленных санкциях и решить проблему обхода санкций в целом. Как сообщается, обнародование новых санкций произойдёт во время саммита лидеров «Большой семёрки» в Японии в конце этого месяца.

Многочисленные санкции и другие экономические меры, которые были наложены на Москву, не смогли нанести «сокрушительного удара» по российской экономике. Энергетические доходы России близки к превышению своего целевого уровня в условиях ограничения цен на нефть, введённого странами «Большой семёрки» и Европейским союзом, что способствует российскому правительству стабилизировать бюджет даже в условиях резкого роста военных расходов, отмечает Bloomberg.

По прогнозу ЦБР, российская экономика вырастет на 2% в этом году по мере ослабления действия санкций, а ВВП достигнет довоенного уровня к концу 2024 года, что намного раньше, чем прогнозировали многие экономисты. ВВП России снизился в 2022 году на 2,1% по сравнению с предыдущем годом, что опровергло предсказания тех, кто в начале вооружённого противостояния полагал, что ограничения приведут российскую экономику в глубокий упадок, пишет издание.