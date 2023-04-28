CNN: США вводят новые санкции против России и Ирана — за «незаконное задержание американских граждан»

США ввели в четверг новые санкции против ФСБ России и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за незаконное задержание американских граждан», сообщает CNN. Как отмечает издание, этот шаг был предпринят на фоне нескольких громких скандалов, связанных с арестами граждан США в России и Иране. По словам американских чиновников, эти шаги должны служить предупреждением для тех, кто «подумывает захватить американцев в заложники».

США ввели в четверг новые санкции против ФСБ России и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за незаконное задержание американских граждан», сообщает CNN.

Как отмечает издание, этот шаг был предпринят на фоне нескольких громких скандалов, связанных с арестами граждан США. В конце марта в России по подозрению в шпионаже был арестован журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. В 2020 году российский суд признал виновным в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Оба отрицают обвинения. В иранской тюрьме содержатся американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз.

По мнению США, ФСБ и КСИР несут ответственность за «незаконное задержание американцев». В санкционный список также включены четыре представителя командования КСИР.

По словам американских чиновников, эти шаги должны служить предупреждением для тех, кто «подумывает захватить американцев в заложники».

«Мы также показываем, что нельзя предпринимать такие ужасные действия, используя людей в качестве пешек, разменных монет, не расплачиваясь при этом за последствия. И это часть последствий», — заявил высокопоставленный представитель администрации.

Санкции, введённые в четверг, являются лишь частью общей стратегии по «предотвращению захвата американцев в заложники и возвращению тех, кто в настоящее время находится под стражей», подчеркнули официальные лица.

«Санкции — это способ привлечь к ответственности нарушителей за их роль в совершении ужасных действий в мире», — отметил один из чиновников. Он подтвердил, что нынешние ограничительные меры предусматривают прежде всего замораживание находящихся в юрисдикции США активов тех, кто вносится в чёрный список, потерю возможности перемещать такие активы или по меньшей мере часть из них «через глобальную финансовую систему».

Официальные лица утверждают, что проконсультировались со всей администрацией США, прежде чем принять решение о санкциях. Они «уверены в том, что эти шаги не помешают текущим усилиям по освобождению американцев». По словам чиновников, санкции могут быть сняты, если «американцы, удерживаемые в России или Иране», будут освобождены, передаёт CNN.