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Bloomberg: вето на бессмысленные санкции против России — бывший премьер в случае победы на выборах развернёт политику Словакии

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Бывший словацкий премьер Роберт Фицо, партия которого лидирует в опросах в преддверии предстоящих выборов, пообещал в случае победы накладывать вето на «бессмысленные» антироссийские санкции, наносящие вред членам ЕС, сообщает Bloomberg. Кроме того, он заявил, что прекратит поставки вооружений Киеву, говорится в статье.
Bloomberg: вето на бессмысленные санкции против России — бывший премьер в случае победы на выборах развернёт политику Словакии
AP

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который может вернуться к власти в конце этого года, заявил, что прекратит поставки вооружений на Украину и приостановит некоторые планы по введению дополнительных санкций против России, сообщает Bloomberg.

«Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран, — заявил 58-летний Фицо в штаб-квартире своей партии в Братиславе. — У нас есть право иметь собственное мнение».

Фицо, партия которого в преддверии намеченных на сентябрь выборов лидирует в опросах в Словакии, также пообещал принудительно перенаправлять идущие из других стран поставки вооружений Киеву.

Кроме того, он заявил, что будет накладывать вето на «бессмысленные» антироссийские санкции, наносящие ущерб странам-членам ЕС.

На этой неделе Фицо встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы изложить им свои внешнеполитические цели. Он сказал им, что, если вернётся к власти, Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку эта «величайшая чушь» вызовет глобальный конфликт.

Как отмечает Bloomberg, такая политика Братиславы ознаменовала бы серьёзный сдвиг в поддержке Словакией своего восточного соседа, Украины, и добавила бы новый вызов западным союзникам, которые уже столкнулись с оппозицией со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Последний, являясь давним союзником Владимира Путина, винит антироссийские санкции в разрушении экономики его страны,  говорится в статье.

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Bloomberg США Северная Америка
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