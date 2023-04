NYT: поток дешёвого украинского зерна грозит смыть «политические плотины» в Европе

Силы рынка, подталкиваемые жаждой наживы, превратили амбициозные попытки Евросоюза помочь Украине с экспортом урожая в источник политических разногласий и экономических неурядиц для стран Восточной Европы, пишет The New York Times. Из-за переизбытка дешёвого украинского зерна на рынке некоторые восточноевропейские страны теперь вынуждены выбирать между солидарностью и выживанием собственных фермеров, что угрожает привести к внутриполитическим конфликтам, отмечается в статье.

Наплыв дешёвого украинского зерна на рынках стран Восточной Европы и жажда наживы со стороны трейдеров разрушают дело жизни местных фермеров, пишет Эндрю Хиггинс на страницах The New York Times. Причём это опасно не только с экономической точки зрения: внутри Европы издавна накопилось множество обид и разногласий, и если этот поток вовремя не остановить, то он грозит смыть существовавшие до сих пор «политические плотины», предупреждает автор.



«Больше года Европа демонстрировала удивительно прочное единство в поддержке Украины, но сейчас появились первые зёрна раздора», — говорится в статье. Из-за конкуренции со стороны Украины и низких цен на массово поступающую оттуда сельскохозяйственную продукцию многие фермеры в странах Восточной Европы не в состоянии продать собственное зерно.



Например, зернохранилища румынского фермера Роберта Виеру уже переполнены: он не может продать произведённые в его хозяйстве 500 тонн пшеницы и 250 тонн семян подсолнечника, которые скопились на складе ещё с прошлого года. «Мне их жаль, но моё сердце разрывается и от жалости к себе», — так Виеру ответил на вопрос об украинцах. По его словам, из-за наплыва дешёвого продовольствия с Украины цены на местном рынке уже упали настолько, что на продаже своего зерна он заработает меньше, чем уже потратил на его производство.



С такими же трудностями сталкиваются другие фермеры не только в Румынии, но и в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии. «Это пример того, как непредвиденные последствия благих намерений выходят из-под контроля», — подчёркивается в статье. Переизбыток импортной украинской продукции обесценивает результаты тяжкого труда многих фермеров в странах Центральной и Восточной Европы.



В результате население этих стран, а также правительства, которым в этом и следующем году предстоит выдержать очередные выборы, вынуждены выбирать «между солидарностью с Украиной и собственным выживанием», констатирует автор. По его словам, силы рынка, подталкиваемые «торгашеской жаждой наживы», превратили амбициозные попытки Евросоюза помочь Украине с экспортом урожая и предотвратить «беспрецедентный глобальный продовольственный кризис», о котором предупреждали политики, в источник новых политических разногласий и экономических неурядиц для стран Восточной Европы.



И хотя пока их население всё ещё по-прежнему выражает поддержку в адрес Украины, однако усугубившиеся проблемы создают почву для активности крайне правых группировок, «отдающих предпочтение России», предупреждает автор. Это уже породило серьёзные трения внутри общеевропейского блока, а также ухудшает общие настроения в регионе, подчёркивается в статье: «Еврокомиссия выступила с предложением выделить сто миллионов евро в качестве компенсации фермерам, но ослабить напряжённость это не помогло».



Многие страны Восточной Европы, за исключением Венгрии, где представляющий популистов премьер-министр Виктор Орбан старается сблизиться с Россией, до сих пор входят в число «самых стойких сторонников Украины», хотя они больше всех пострадали от конкуренции на рынке зерна, говорится в статье. В частности, Польша, Румыния и Словакия поставляют Киеву оружие и проводят военную подготовку для украинских подразделений.



Несмотря на это, на прошлой неделе сразу пять стран, включая Венгрию, ввели жёсткие ограничения на импорт украинского зерна, и только Румыния отказалась вводить полный запрет. «Мы последние из могикан», — так прокомментировал в интервью министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну политику Бухареста в этой сфере.



Москва между тем угрожает отказаться от продления зерновой сделки, если «Большая семёрка» решит принять решение о запрете экспорта в Россию. В начале этой недели российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения перспектив этой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, сообщается в статье.



Когда в июне прошлого года руководство ЕС объявило об отмене всех пошлин и прочих барьеров в отношении украинской сельскохозяйственной продукции, его решение встретило положительный отклик, поскольку перебои со снабжением уже начали вызывать опасения, что жители стран Африки, Ближнего Востока и Азии начнут голодать без поставок из украинской житницы, пишет The New York Times.



Поскольку морские пути были заблокированы, в Европе был разработан специальный план по созданию альтернативных маршрутов для поставок с Украины по автомобильным и железным дорогам, а также через дельту реки Дунай. И этот план в целом сработал: на мировой рынок удалось вывезти миллионы тонн украинского зерна, что помогло снизить цены и предотвратить угрозу голода в других странах, сообщается в статье.



Однако потоки украинской сельскохозяйственной продукции, наводнившие при этом соседние страны, которые традиционно и сами являются крупными производителями зерна, нанесли большой ущерб местным фермерам. В результате они были вытеснены из транспортных перевалочных пунктов и фактически оказались не в состоянии конкурировать с украинскими поставщиками, которые были освобождены от дорогостоящих ограничений и требований по контролю качества, предъявляемых Евросоюзом.



По словам местных фермеров, никто не в состоянии конкурировать с такими низкими ценами. И несмотря на желание помочь Украине, они оказываются не в состоянии даже обеспечивать свои собственные семьи. При этом, хотя цены на их продукцию упали, однако транспортные и прочие расходы выросли, поскольку потоки украинского зерна заполонили главный речной порт придунайского сельскохозяйственного региона Галац в Румынии.



Раньше порт Галац крайне редко занимался перевалкой и отправкой украинской сельхозпродукции. Однако Евросоюз потратил €2 млн на ремонт ширококолейной железной дороги, которая долгое время не использовалась, чтобы грузовые поезда с Украины и из Молдавии, где другая ширина железнодорожной колеи по сравнению с европейской, могли бы доставлять продукцию напрямую. В результате поставки украинского зерна через этот порт в прошлом году выросли в 90 с лишним раз, если сравнивать с 2021 годом, отмечает The New York Times.



Предполагалось, что дальше основная часть этих грузов будет перевозиться грузовыми баржами в черноморский порт Констанца, откуда должна была направиться в Африку и другие нуждающиеся в продовольствии регионы. Однако на практике значительная часть просочилась на румынский внутренний рынок, создав серьёзные проблемы местным производителям, говорится в статье.



Как рассказала директор речного порта в Галаце Марсела-Даниела Костеа, трейдеры хранили большое количество поступившего с Украины зерна в портовых элеваторах, которые принадлежат зарубежным компаниям, на протяжении долгих недель и даже месяцев. «Я понятия не имею, что произошло дальше с этим зерном», — пояснила она в интервью The New York Times.

«В Европе, где издавна накопилось огромное множество обид и претензий и существует немало замороженных территориальных споров, такой наплыв украинского зерна, если его не остановить, может смыть политические плотины, возведённые в знак неодобрения действий России», — предупреждает автор.



Ранее в этом году в Румынии уже произошёл громкий скандал, отголоски которого широко отозвались в интернете, когда Украина в нарушение соглашения от 1948 года в одностороннем порядке углубила дно небольшого канала Быстрое в устье Дуная, чтобы по нему могли проходить суда с зерном. «Мы понимаем, что они находятся в трудном положении. Идут военные действия. Но они поступили некрасиво», — заявил тогда министр транспорта Румынии.



Как считает директор порта в Галаце, эти работы по углублению дна не только продемонстрировали неуважение со стороны Украины, но и пошли во вред местному бизнесу, поскольку на Дунае был открыт новый судоходный канал. И в результате многие грузоперевозки, а с ними и доходы, ушли из Галаца в украинские речные порты.



«Они там переживают кошмар. Это очевидно. Однако и у Румынии тоже есть интересы, которые необходимо учитывать. Но всех интересует только увеличение прибыли и ничего больше», — подчеркнула Костеа в интервью The New York Times.



С февраля прошлого года фермеры Румынии уже понесли убытки в размере около €3,5 млрд из-за низких демпинговых цен, а также из-за роста себестоимости и транспортировки продукции, рассказал Флорин Чолаку, который возглавляет Клуб румынских фермеров. По его словам, практически половина от всего объёма зерна, которое должно было лишь транзитом пройти через Румынию в рамках европейской программы, на самом деле осталась в стране и заполонила местные рынки.



«Благие намерения, но очень плохие результаты», — так Чолаку оценил попытки Евросоюза помочь Украине с экспортом сельскохозяйственной продукции. Распродавая украинское зерно на местных рынках, трейдеры увеличивают свою прибыль, потому что в таком случае они не несут дополнительных расходов на его дальнейшую перевозку и на долгое ожидание в перегруженных портах, поясняется в статье. В результате эта жажда наживы разрушает дело всей жизни местных фермеров.



До начала российской спецоперации на территории Украины весной прошлого года в Румынию почти не поступало зерно с Украины. Однако за прошедшие 14 месяцев, по словам румынского министра транспорта Сорина Гриндяну, в страну уже прибыло 20 млн тонн украинского зерна. Влияние этих поставок на цены вызвало мощный скандал и очень сильно разозлило местных фермеров.



Седьмого апреля они организовали в Румынии общенациональную акцию протеста, перекрыв своими тракторами движение транспорта в ряде городов и на пограничном переходе с Украиной. В ближайшем будущем ожидаются и новые протесты, говорится в статье. Аналогичная ситуация складывается и в Польше: местные фермеры тоже выходят на демонстрации протеста, что уже привело к тому, что в начале апреля польский министр сельского хозяйства подал в отставку.



И хотя власти Польши, Румынии и Словакии по-прежнему не отказались снабжать Киев оружием, однако их внутриполитические и экономические интересы, которые часто противоречат украинским, всё более отчётливо дают о себе знать — особенно учитывая, что в этих трёх странах приближаются выборы, отмечается в статье.



Румынский министр транспорта подчёркивает, что хотя необходимость продолжать оказывать помощь Украине даже «не обсуждается», власти обязаны прислушиваться к мнению населения. «Своему собственному народу мы тоже обязаны помогать, чтобы радикальные националисты не воспользовались недовольством в преддверии намеченных на будущий год парламентских и президентских выборов. А если у националистов есть возможность распространять спекуляции и измышления, они непременно расширят базу своей поддержки», — пояснил Гриндяну.



Европейской комиссии также пришлось выслушать уже массу жалоб относительно того, что она не обращает внимания на негативные последствия своего решения об отмене торговых пошлин, от которых страдают сами европейцы. Чтобы попытаться поскорее успокоить фермеров и добиться от Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии отмены односторонних запретов на импорт украинского зерна, Еврокомиссия на этой неделе предложила, по сути дела, временно ввести собственный запрет, сообщается в статье.



Представители Еврокомиссии также заверили, что они «хорошо осведомлены о напряжённости, возникшей в аграрных регионах» Европы, и предложили выделить фермерам компенсацию в размере €100 млн. Одновременно европейские чиновники заявили, что если фермеры и дальше продолжат демонстрировать своё недовольство и устраивать акции протеста, то это «будет выгодно только России», пишет The New York Times.



Между тем уже приближается время посевной для подсолнечника и кукурузы — однако многим восточноевропейским фермерам до сих пор не удалось продать значительную часть своего прошлогоднего урожая. И если зимой можно без проблем хранить всё в ангарах, то с приходом тепла, когда активизируются насекомые и другие вредители, ситуация может резко измениться. Из-за этого фермеры приходят в отчаяние, говорится в статье.



Как рассказала Габриэла Буруяна, коммерческий директор компании Dorin Group, управляющей крупной фермой в Галаце, раньше трейдеры обычно звонили практически каждый день и интересовались, нет ли у них зерна на продажу. Однако в этом году не звонит никто, хотя обычно пустые весной ангары сейчас забиты кукурузой, собранной ещё в прошлом году. «Они уже получили всё необходимое им зерно с Украины, причём по очень низким ценам. Поэтому теперь они молчат», — заключила Буруяна в интервью The New York Times.