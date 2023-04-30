DWN: угроза обострения — Иран и США увлеклись охотой на танкеры
На этой неделе США захватили следовавший в Китай танкер, гружённый иранской нефтью, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В ответ Иран задержал грузовое судно с чёрным золотом, направлявшееся из Кувейта в Америку. Ситуация может обостриться, предупреждает немецкое издание. Действия Вашингтона связаны с желанием ужесточить соблюдение санкционного режима против ближневосточной страны. Танкер Suez Rajan был захвачен по решению суда и в сотрудничестве с участвующим в поставках предприятием. Сделано это было сразу после того, как он взял на борт иранскую нефть.
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