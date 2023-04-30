DWN: угроза обострения — Иран и США увлеклись охотой на танкеры

На этой неделе США задержали танкер с иранской нефтью, следовавший в Китай, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После чего Тегеран арестовал судно, гружённое кувейтским чёрным золотом, плывшее в сторону Америки. В прошлом ближневосточная страна не раз совершала такие акты отмщения в ответ на действия западных стран. Ситуация может обостриться, предупреждает немецкое издание.

На этой неделе США захватили следовавший в Китай танкер, гружённый иранской нефтью, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В ответ Иран задержал грузовое судно с чёрным золотом, направлявшееся из Кувейта в Америку. Ситуация может обостриться, предупреждает немецкое издание. Действия Вашингтона связаны с желанием ужесточить соблюдение санкционного режима против ближневосточной страны. Танкер Suez Rajan был захвачен по решению суда и в сотрудничестве с участвующим в поставках предприятием. Сделано это было сразу после того, как он взял на борт иранскую нефть.

Иранские ВМС пытались догнать судно после того, как оно изменило свой курс, но безуспешно. Решение Тегерана перехватить танкер Advantage Sweet можно расценивать как акт отмщения. В прошлом шиитское государство не раз так поступало. В 2019 году оно задержало два грузовых судна, плававших под британским флагом. Это произошло сразу после того, как Великобритания конфисковала иранский корабль.

В прошлом году Тегеран захватил два греческих судна в Ормузском проливе. Это была реакция на то, что Афины разрешили американцам перегрузить иранскую нефть на другой танкер в своих водах. Ормузский пролив — это узкий канал, отделяющий Иран от Омана и Объединённых Арабских Эмиратов. Это важнейший судоходный путь для поставок чёрного золота. Через него ежедневно проходит где-то треть мировых поставок.

На данный момент неизвестно, где находится Suez Rajan. Последние данные о своём местоположении он передал 22 апреля. Судно, к слову, принадлежит Fleetscape, дочерней компании Oaktree Capital, базирующейся в США. Его оператор — греческая компания Empire Navigation. Экипаж на танкере Advantage Sweet состоит полностью из граждан Индии. По имеющейся информации, корабль находится в Оманском заливе. В прошлом Тегеран всегда отпускал суда и людей, но только по прошествии нескольких месяцев.