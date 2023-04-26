DS: на встрече в Москве Турция, Россия, Сирия и Иран обсудили конкретные шаги по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском

Россия, Турция, Сирия и Иран обсудили на встрече в Москве конкретные шаги по нормализации турецко-сирийских отношений, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, любое налаживание связей между Анкарой и Дамаском может изменить ход длящегося уже более 10 лет сирийского конфликта.

На четырёхсторонней встрече в Москве между Турцией, Россией, Сирией и Ираном обсуждались «конкретные шаги», которые можно предпринять для нормализации турецко-сирийских отношений, сообщает Daily Sabah со ссылкой на Минобороны Турции. В этой встрече приняли участие министры обороны и руководители разведок четырёх стран.



В турецком оборонном ведомстве добавили, что стороны также обсудили «борьбу с террористическими организациями и всеми экстремистскими группировками на сирийской территории».



Ещё одним вопросом повестки дня четырёх стран стала активизация усилий по возвращению сирийских беженцев на родину.



Как напоминает издание, многолетние усилия России по открытию канала диалога между Турцией и режимом Башара Асада принесли свои плоды в прошлом году, когда министры обороны и руководители разведок Турции, России и Сирии провели встречу в Москве.



Любая нормализация отношений между Анкарой и Дамаском, как отмечается в статье, может изменить ход длящейся уже более 10 лет войны в Сирии.



После того как Асад при поддержке России и Ирана победил своих противников почти на всей территории страны, помощь Турции сыграла важную роль в сохранении умеренной сирийской оппозиции на их последнем значительном территориальном плацдарме на северо-западе Сирии.



При этом, согласно заявлениям режима Башара Асада, Дамаск хочет добиться завершения турецкого присутствия на сирийских территориях, пишет Daily Sabah.