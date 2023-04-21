WP узнала о планах Киева по нападению на российские объекты в Сирии

Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы нанесения авиаударов по российским военным объектам в Сирии с использованием тайной помощи курдских формирований, пишет The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в социальные сети документы американской разведки. Таким образом, Киев, по всей видимости, надеялся нанести дополнительный урон российским войскам, а также вынудить Москву перебросить в Сирию войска с Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы нанесения авиаударов по российским военным объектам в Сирии с использованием тайной помощи курдских формирований, пишет The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в социальные сети документы американской разведки.

Целями атак могли стать российские военные объекты, позиции ЧВК «Вагнер», а также «связанная с Россией нефтяная инфраструктура». Украина, по всей видимости, надеялась нанести дополнительный урон российским войскам, а также вынудить Москву перебросить в Сирию войска с Украины.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить разработку планов. В просочившемся документе, основанном на разведывательных данных, собранных по состоянию на 23 января, подробно изложено, как продвигалось планирование, а также описаны возможные сценарии подобной кампании.

Офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по всей видимости, планировали нанести удары таким образом, чтобы впоследствии украинское правительство смогло бы отрицать свою причастность к атакам.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. Как утверждает издание, прошлой осенью Москва перебросила часть войск и техники из Сирии на украинский театр военных действий, что, возможно, позволило Киеву сделать вывод об ослаблении российских позиций в Сирии.

По словам Арона Лунда, сотрудника аналитического центра Century International, удары по российским войскам в Сирии «могут поднять уровень угрозы до такой степени, что русским потребуется вызвать туда подкрепление», что могло бы сыграть на руку украинским военным.

В ходе планирования операции в декабре украинская военная разведка склонялась к авиаударам по российским позициям с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они планировали начать «с малого» или, возможно, даже ограничиться ударами по силам ЧВК «Вагнер».

Помимо того, украинцы обдумывали возможность нанесения ударов по хорошо защищённым «приоритетным» российским объектам вблизи Дамаска и сирийского побережья. Предполагалось, что такие атаки были бы наиболее опасными, однако нанесли бы наибольший ущерб России. Кроме того, рассматривался вариант нанесения ударов по «связанной с Россией нефтяной инфраструктуре» в центральной части Сирии, плохо защищённой средствами ПВО. Такие атаки оказались бы «менее затратными для России».

Наибольшего отвлечения ресурсов со стороны России потребовала бы атака на «ключевой российский объект», аэропорт имени Басиля Аль-Асада недалеко от Латакии, к которому примыкает российская авиабаза «Хмеймим». Наименее критичными для Москвы в документе значатся удары по позициям ЧВК «Вагнер».

Кроме того, военная разведка Украины рассматривала возможность привлечения курдских формирований Демократических сил Сирии (SDF) для нанесения ударов по российским целям и проведения «неуказанных мероприятий «прямого действия» наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов».

При этом представитель SDF сообщил газете, что просочившиеся документы являются «ненастоящими», поскольку курдские формирования никогда не принимали участие в российско-украинском конфликте.

Более того, в документах указывается, что Турции было известно о планах Киева и её руководство «стремилось избежать возможного ответного удара», предлагая Украине проводить атаки с курдских территорий.

При этом Турция выступает против SDF и считает их основу, Отряды народной самообороны (YPG), террористической группировкой. SDF являются главным партнёром американских войск в Сирии. По словам бывшего американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, цель Турции в регионе — «ликвидировать военный потенциал и руководство SDF». «В её интересах было бы заманить альянс Украины и SDF в ловушку, чтобы вызвать гнев России», — подчёркивает он. Именно поэтому Турция, считает чиновник, могла спокойно отнестись к планам Киева по вооружению своего противника.

Москва, вероятно, знает расположение подразделений SDF и не столкнулась бы с большими трудностями при нанесении ударов по ним, поскольку силы SDF часто действуют вблизи российских военных баз, пояснил бывший чиновник.

Неясно, почему Зеленский приказал военной разведке прекратить планирование операции, но в документе отмечается, что, возможно, он руководствовался целым рядом причин: давление со стороны США, ограниченные поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину или сомнения в том, что атаки могут увенчаться успехом. Другим фактором мог быть «сравнительный успех» операций украинской военной разведки в России.

Киев вряд ли возродит планы или «наложит на Россию значительные издержки в Сирии» без поддержки со стороны США и Турции, говорится в документе. Если Киев примется за осуществление планов, украинские атаки могут «повлечь за собой реакцию России, направленную против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписана США», цитирует документ The Washington Post.