NBC News: союзники критикуют США за небрежное обращение со сверхсекретной информацией

В свете скандала с утечкой секретных документов звучит всё более резкая критика со стороны американских союзников. По данным NBC News, они возмущены тем, что 21-летний военнослужащий не только имел доступ к сверхсекретным документам, но и мог их незаметно принести домой и фотографировать на кухонном столе. Тем временем, госсекретарь США уверяет, что скандал никак не повлиял на сотрудничество Соединённых Штатов с союзниками. Более того, по его словам, они выражают Америке «признательность за предпринимаемые шаги».

Сегодня в Пентагоне чествовали британского министра обороны. В это время за кулисами звучит резкая критика от многих союзников Соединённых Штатов. Их представители сообщили NBC News, что возмущены тем, что они называют небрежным обращением Америки со сверхсекретной информацией. И это несмотря на следующие комментарии госсекретаря Блинкена.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, Государственный секретарь США: То, что я слышал, по крайней мере до сих пор, это признательность за шаги, которые мы предпринимаем. Это не повлияло на наше сотрудничество.

После ареста во вторник военнослужащего Национальной гвардии Джека Тейшейры, союзники задаются вопросом, каким образом 21-летний военнослужащий смог незамеченным распечатать секретные документы и, по-видимому, сфотографировал их на своём кухонном столе, как было отмечено в материале The New York Times.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, ведущая NBC News: Как так получилось, что гвардеец из Массачусетса на военно-воздушной базе Отис в Кейп-Коде не только имел доступ, но и у них отсутствуют процедуры безопасности, чтобы знать, что он забирает что-то домой?

ДЖЕЙСОН КРОУ, член комитета Палаты представителей по разведке: Андреа, это возмутительно, в этом нет никаких сомнений. Это ужасная утечка, из-за которой будут последствия в отношении нашей способности собирать информацию, наших источников доверять нам, наших союзников доверять нам.

Среди просочившихся секретов — оценка Пентагона, что Тайвань не способен себя защищать от ракетных запусков со стороны Китая. Согласно документу, полученному газетой The Washington Post, но не проверенному NBC News, это привело к тому, что высокопоставленный республиканец, который недавно встречался с президентом Тайваня, призвал администрацию Байдена ускорить процесс продажи вооружения Тайваню.

МАЙКЛ МАККОЛ, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам: Когда я встретил президента Цай, её первым вопросом было: «Когда я получу своё оружие?».

The Washington Post также сообщает, что Соединённые Штаты знали как минимум ещё о четырёх китайских шарах-шпионах, помимо того, который пролетел через США. Пентагон от комментариев отказался. Ещё один документ рассказывает об успешных испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты, которая обладает высокой способностью уклонения от средств ПВО США.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Андреа, есть также громкая новость из России, где высокопоставленному дипломату было впервые разрешено навестить заключённого американского журналиста газеты Wall Street Journal.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Абсолютно верно, Лестер. Сегодня наконец-то Россия разрешила послу Соединённых Штатов навестить Эвана Гершковича в тюрьме почти через три недели после его ареста по ложному обвинению в шпионаже. Посол сообщил, что, по его мнению, он был в добром здравии. Завтра он появится в зале суда на закрытом заседании, чтобы обжаловать обвинения.

А вот ещё пример российских репрессий. Сегодня внештатный сотрудник газеты Washington Post и критик Путина Владимир Кара-Мурза был приговорён к беспрецедентным 25 годам заключения за критику спецоперации на Украине.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.