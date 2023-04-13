WP: утечку секретных документов американского правительства мог организовать сотрудник военной базы

Человек, предположительно стоявший за утечкой секретных документов Пентагона, заявлял, что получил их на «военной базе», где работал, передаёт The Washington Post. Источник издания заявил, что молодой человек делился документами со своими товарищами по закрытому чату в Discord, запрещая им рассказывать о материалах.

Утечки американских секретных документов в интернете мог организовать молодой человек, якобы работавший на американской военной базе, сообщает The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы.

По словам источника издания, утечку документов организовал «молодой харизматичный любитель оружия» в закрытом чате на Discord, в котором состояли около 20 человек. Пользователь, которого называли OG, стал делиться материалами, «изобилующими странными аббревиатурами и жаргонизмами», ещё с прошлого года.

В чате, членство в котором OG фактически контролировал как администратор, он регулярно публиковал материалы в течение нескольких месяцев до марта 2023 года. Он рассказал, что это были почти дословные расшифровки секретных документов разведки, которые он привёз домой с работы на «военной базе», название которой он не раскрывал. Отмечается, что возраст пользователя по имени OG составлял чуть более 20 лет.

Он рассказал своим товарищам, что часами трудился над расшифровкой непонятных терминов и аббревиатур, чтобы поделиться с ними материалами. Собеседник издания отметил, что, когда перечитывать и расшифровывать сотни секретных файлов стало слишком утомительно, OG начал выкладывать фотографии самих документов.

Источник также отметил, что в группе, созданной во время пандемии коронавируса, они часто вместе смотрели фильмы, шутили и просто болтали, но OG читал им лекции о мировых делах и секретных правительственных операциях. Его товарищ по чату утверждает, что он хотел «держать их в курсе событий» и, похоже, считал, что известная ему информация поможет им защититься от окружающего их неспокойного мира.

«Он умный человек. Он, конечно, знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не какая-либо случайная утечка», — рассказал его товарищ по чату.

При этом источник добавил, что участникам группы было запрещено рассказывать о документах, которыми делился OG. Однако 28 февраля один из участников без ведома группы поделился некоторыми из них в другом чате на Discord, откуда 10 документов утекли дальше и стали доступны тысячам пользователей в начале марта. Однако американские власти обратили внимание на утечку только через месяц.

Как отмечает The Washington Post, среди документов, которыми поделился OG, были материалы, доступ к которым могли иметь лишь лица, прошедшие тщательные проверки. Среди них были секретные отчёты о местонахождении и передвижениях высокопоставленных политических лидеров, тактическая информация о военных силах и сведения об усилиях иностранных правительств по вмешательству в выборы.

Слова источника подтвердил изданию другой участник группы, также прочитавший многие из секретных документов, которыми делился OG. Оба собеседника газеты говорили на условиях анонимности. Оба заявили, что им известно настоящее имя пользователя, а также штат, где он живёт и работает, но делиться этой информацией они не стали.

Издание напоминает, что Пентагон начал собственное расследование утечки. «Была создана межведомственная группа, которая сосредоточилась на оценке того, какое влияние эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнёров», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Компания Discord выступила с заявлением, отметив, что сотрудничает с правоохранительными органами, но отказывается от дальнейших комментариев.

The Washington Post отмечает, что в её распоряжение попали около 300 фотографий секретных документов, большинство из которых не были обнародованы, аудиозапись разговора OG с товарищами и фотографии переписок членов чата.

По словам его товарища по чату, OG не был настроен враждебно по отношению к правительству США и настаивал на том, что он не работает в интересах какой-либо страны. Кроме того, он считает, что молодой человек не занимал ничью сторону в украинском конфликте. Однако у него был «мрачный» взгляд на правительство. Источник издания рассказал, что он говорил о Соединённых Штатах, и особенно о правоохранительных органах и разведывательном сообществе, как о «зловещей силе», которая стремится подавить своих граждан и держать их в неведении.