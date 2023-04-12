CBS: реакция на утечку — Пентагон сократил список людей, имеющих доступ к секретным документам

Нашумевшая утечка засекреченных документов разведслужб США побудила министерство обороны страны значительно уменьшить количество людей, имеющих доступ к секретным донесениям разведки, передаёт CBS News. По данным канала, американское правительство продолжает расследование в связи с утечкой — и глава минобороны Ллойд Остин пообещал, что её источник обязательно будет найден.

А в сюжете о засекреченных документах разведслужб, попавших в интернет в результате масштабнейшей утечки, появились новые подробности: как сообщает Кэтрин Херридж, вчера утечку впервые прокомментировал глава министерства обороны.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Кто на тот момент имел к ним доступ, нам не известно.

Министр обороны Ллойд Остин во вторник признал: утёкшие в сеть документы могли находиться в сети в открытом доступе на протяжении нескольких недель. Вместе с тем он отметил, что расследование утечки, которое ведётся под руководством ФБР, уже приносит плоды.

ЛЛОЙД ОСТИН: Мы будем продолжать вести расследование и будем переворачивать каждый камень до тех пор, пока не обнаружим источник утечки и не установим её масштабы.

Как сообщили CBS News два чиновника, власти приняли меры по сокращению количества людей, имеющих доступ к части совещаний, где разглашается засекреченная информация. А тем временем темпы расследования продолжают наращиваться.

РОБЕРТ АНДЕРСОН, бывший агент ФБР: На самом деле, чем выше уровень секретности, тем проще работать.

Роберт Андерсон вёл в ФБР дела, касающиеся контрразведки и шпионажа. По его словам, высокий уровень секретности «слитых» документов, вероятно, позволит сократить список подозреваемых.

РОБЕРТ АНДЕРСОН: Все такие документы пронумеровываются, ведётся их учёт. Поэтому на самом деле выяснить, кто имел к ним доступ, можно очень быстро.

Насколько известно, «слитые» документы сначала распечатали, а потом сфотографировали и опубликовали в сети. Как сообщил нам чиновник американского правительства, принтеры, которые используются для печати секретных документов, имеют уникальные идентификаторы, что может стать зацепкой для следствия.

ЭКСПЕРТ: Будут предприниматься серьёзные усилия, дабы изучить все версии как в реальном мире, так и в мире цифровом.

А между тем администрации Байдена приходится разбираться с дипломатическими последствиями утечки.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: В течение последних нескольких дней мы контактировали с нашими союзниками на высоком уровне — в том числе и для того, чтобы заверить их в том, что мы со всей серьёзностью относимся к защите разведданных.

КЭТРИН ХЕРРИДЖ, старший коррреспондент-расследователь CBS News: Как сообщили нашему каналу американские чиновники, до утечки к засекреченным документам могли иметь доступ тысяча человек — и, чтобы сократить все риски, это число теперь было значительно сокращено.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2023 года.