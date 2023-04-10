Washington Times: Южная Корея готовит ответ на возможную прослушку своего правительства американскими спецслужбами

Представители южнокорейских органов власти сообщили о подготовке «соответствующей реакции», на фоне слухов о возможной прослушке южнокорейских органов власти американскими спецслужбами, пишет The Washington Times. О прослушке стало известно после массовой утечки американских правительственных документов, напоминает издание.

В минувшее воскресенье официальные представители Южной Кореи заявили о том, что «составят соответствующий ответ», на фоне сообщений о том, что США шпионили за своим союзником, собирая информацию о внутрикорейских дебатах по поводу продажи оружия Вашингтону и беспокойства Сеула насчёт того, что это оружие может оказаться на Украине, пишет The Washington Times.

Представители органов власти Южной Кореи сообщили, что поднимут вопрос предполагаемой слежки на встрече с американскими партнёрами. Издание отмечает, что слухи о шпионаже появились в деликатный момент: в конце апреля должен состояться визит корейского президента Юн Сок Еля в США.

The Washington Times пишет, что слухи о шпионаже появились на фоне массовой утечки американских правительственных документов, о которой впервые сообщили в минувшую пятницу. Издание напоминает, что в документах, помимо прочего, содержалась информация о помощи США в адрес Украины, о расположении украинских войск, а также секретная разведывательная информация о ряде других стран, в том числе о Южной Корее.

В частности, в документах содержится информация о южнокорейских внутренних дебатах по поводу продажи боеприпасов в США. Выглядит так, что эти дебаты были перехвачены американскими спецслужбами, пишет The Washington Times. В рамках дебатов представители южнокорейского правительства выражали беспокойство по поводу того, что США могут передать корейские боеприпасы другой стране. Как отмечает издание, эти комментарии предполагают, что в Сеуле опасались передачи своих боеприпасов Украине, что противоречит политике Южной Кореи, выступающей против отправки вооружений в зону активных боевых действий.

Как пишет The Washington Times, утечка документов может стать сильным ударом по имиджу администрации Джо Байдена, а также ознаменовать собой значительный пробел в национальной безопасности. Некоторые из документов имели гриф «сверхсекретно», отмечает издание.