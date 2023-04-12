Fox News: ЦРУ или АНБ — утечка секретных документов могла произойти за пределами Пентагона

Источник утечки секретных документов в США может находиться за пределами Пентагона, так как некоторые из них подготовлены не Министерством обороны, а ЦРУ или АНБ, передаёт Fox News. Как отмечет телеканал со ссылкой на источники, некоторые из попавших в интернет материалов не включаются в закрытые доклады министерства обороны и доступ к ним сотрудников ведомства ограничен.

Утечка секретных документов в США могла произойти за пределами министерства обороны страны, сообщает Fox News со ссылкой на анонимных источников из Пентагона и разведки.

По данным телеканала, в результате утечки в интернет попали 53 документа, большинство из которых датированы 23 февраля и 1 марта. В Пентагоне отмечают, что эти материалы содержат «секретную и особо секретную» информацию.

Большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищённые планшеты. Обычно их получают от 1 тыс. до 5 тыс. человек с соответствующим уровнем допуска. Если эти документы распечатываются, то следователи могут определить, откуда они напечатаны, так как для этого подходят исключительно специально защищённые принтеры.

При этом, как стало известно телеканалу, часть документов, попавших в интернет, подготовлены, по всей видимости, не Пентагоном, а Центральным разведывательным управлением или Агентством национальной безопасности. Они не включаются в закрытые доклады министерства обороны, круг их получателей ограничен, как и доступ к ним Пентагона.

Тот факт, что они также оказались среди попавших в сеть данных, позволяет предположить, что утечка могла произойти из-за пределов Пентагона, пишет Fox News.

В понедельник помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер заявил, что ведомство «круглосуточно» работает над определением масштабов утечки, оценкой её последствий и их смягчением. Мигер также отметил, что Пентагон продолжает изучать и оценивать достоверность документов, часть из которых, по его словам, схожи по формату с теми, которые оборонное ведомство использует для ежедневного информирования об операциях на Украине и в России.

Возглавила внутреннее расследование Пентагона заместитель замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Харрис.