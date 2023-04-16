American Conservative Оригинал

Обозреватель AC: утечка секретных документов подтверждает бесперспективность конфликта на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Распространённые через игровой чат документы американской разведки свидетельствуют о том, что, несмотря на активную поддержку Запада, украинская армия несёт серьёзные потери и вскоре может столкнуться с нехваткой кадров, боеприпасов и военной техники. В результате запланированное на эту весну контрнаступление может совершенно не оправдать ожиданий, пишет обозреватель The American Conservative. По его мнению, это серьёзный повод для политиков задуматься о том, что вмешательство США в этот конфликт опасно и бесперспективно.
Обозреватель AC: утечка секретных документов подтверждает бесперспективность конфликта на Украине
AP

Скандал вокруг новой масштабной утечки секретных документов, которую американские спецслужбы, по всей видимости, смогли обнаружить лишь спустя несколько месяцев, заставляет вспомнить фразу о том, что «маленькая течь потопит большой корабль», пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Это высказывание часто приписывают известному американскому политическому деятелю Бенджамину Франклину — однако современным американским политикам тоже пора об этом задуматься, уверен автор. 

«Хотя Франклин рассуждал о ненужных тратах, однако эта мысль верна не только в бизнесе, но и в политике», — подчёркивается в статье. Общая сумма расходов, которые США уже выделили для военной и финансовой поддержки Украины, только по состоянию на январь этого года уже превысила $75 млрд. При этом распространённые в результате утечки документы, касающиеся перспектив этого конфликта с Россией, свидетельствуют об отсутствии уверенности в успехе.

По его словам, некоторые американские политики, военачальники и разведчики, согласно этим документам, в частном порядке и сами признают то, о чём отказываются говорить во всеуслышание: что этот конфликт, несмотря на беспрецедентные расходы на военные нужды Украины, выглядит бесперспективным. Появившиеся в интернете документы американской разведки, на части из которых стоит гриф секретности, предупреждают о том, что запланированное на эту весну контрнаступление украинской армии может «сильно не оправдать ожиданий».

В частности, там сообщается о том, что Вооружённые силы Украины уже испытывают серьёзные трудности с личным составом (учитывая, что украинские войска комплектуются в основном призывниками). А вкупе с нехваткой боеприпасов и техники, которые поступают практически исключительно с Запада, это вскоре может привести к «дефициту сил и поддержки», что в результате способно обернуться «лишь скромными территориальными приобретениями», говорится в статье.

По всей видимости, просочившиеся в соцсети документы, общее число которых составляет несколько сотен, начали публиковаться в одном из закрытых чатов на игровой платформе Discord ещё в прошлом году. По данным газеты The New York Times, за их публикацией стоит 21-летний Джек Тейшейра, член Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс и сотрудник разведки, который был арестован недавно во время обыска. 

Согласно информации издания The Washington Post, опубликованные в игровом чате сообщения оказались целым кладезем конфиденциальной информации — в том числе они содержали информацию о местонахождении и передвижениях высокопоставленных чиновников, состоянии некоторых частей и попытках вмешательства со стороны иностранных правительств.

Среди фотографий секретных документов разведки, попавших в интернет, также оказались карты боевых действий на Украине, фотографии украинских целей после российских ракетных ударов, аэрофотоснимки китайского шпионского аэростата, который пролетел над США в начале этого года, а также сведения о ядерном потенциале и стратегии Северной Кореи, сообщается в статье.

Это уже не первый случай, когда конфиденциальная информация попадает в игровые чаты. В частности, в прошлом году некий пользователь выложил подлинные секретные данные о британских танках Challenger 2, и предполагается, что это был заядлый игрок в WarThunder. А в 2021 году другой любитель интернет-игр опубликовал засекреченное руководство по французским танкам Leclerc, пишет The American Conservative.

Согласно имеющимся данным, из закрытого чата фотографии секретных документов постепенно перекочевали в другие группы игроков на той же платформе Discord, а затем отправились гулять по интернету. Они начали распространяться и на других игровых платформах и в более популярных соцсетях, включая Twitter. Однако американские власти, как предполагается, узнали об утечке лишь после того, как в начале апреля часть из документов появилась в Telegram на русскоязычных каналах, освещающих конфликт на Украине.

После того как об этой масштабной утечке заговорили в СМИ, многие западные лидеры и правительства выступили с опровержениями и назвали распространившиеся в сети сведения недостоверными. В то же время представители Киева напрямую не опровергли достоверность публикаций, отмечается в статье. 

Наоборот, советник президента Украины Михаил Подоляк заявил прессе, что опубликованные документы «не имеют оперативного значения» и не влияют «ни на линию фронта, ни на планы генерального штаба». В то же время сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский после скандала с утечкой информации принял «дополнительные меры предосторожности по защите государственной тайны».

В свою очередь, доцент кафедры политологии Католического университета Америки Джонатан Асконас заявил в интервью The American Conservative, что «по всем признакам» можно считать распространившиеся в интернете секретные документы достоверными, хотя часть из них могла подвергнуться правке. По его мнению, это касается, в частности, сведений о массовых потерях среди украинских военных.

Эксперт также предположил, что, вопреки публичным заявлениям украинских властей, утечка секретной информации может оказаться «крайне разрушительной для хода военных действий, поскольку раскрывает подробности о запланированном контрнаступлении Украины и может помочь российским военным обезопасить свои коммуникации», сообщается в статье. Кроме того, в документах приводится  масса подробностей о масштабной поддержке, оказываемой Киеву со стороны Запада, отметил Асконас.

В то же время, по его словам, подробная оценка перспектив украинского конфликта со стороны американских спецслужб до сих пор не раскрыта: «Политически это щекотливый момент, и такая оценка наверняка окажется гораздо более разрозненной, чем это можно выяснить из просочившихся документов (по крайней мере, так было во времена Вьетнама)».

Вице-президент Центра обновления США Дэн Колдуэлл считает, что если достоверность распространённых в интернете секретных данных будет доказана, то это лишь подтвердит прежние догадки о том, что «чёткого пути к решающей победе нет ни у России, ни у Украины». По его мнению, западные политики должны обратить на это внимание и выбрать более разумную стратегию.

«Кроме того, документы также свидетельствуют о том, что США не смогут в течение долгого времени оказывать военную поддержку Украине на таком же уровне, как сейчас: у нас просто заканчиваются боеприпасы, а наша промышленная база не выдержит скорости, с которой они расходуются. Поэтому со стороны США и НАТО вдвойне глупо продолжать такую политику, которая затягивает военные действия и повышает риск прямого конфликта с обладающей ядерным оружием Россией», — предупредил Колдуэлл в интервью The American Conservative.

«Американские политики должны прислушаться к мудрости Бенджамина Франклина. Эта течь немаленькая, и Украина отнюдь не большой корабль», — заключает автор статьи. По его мнению, Вашингтону пора признать, что, несмотря на все его усилия и гигантские расходы, «победа Украины выглядит не только далеко не бесспорной, но и всё менее вероятной».

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