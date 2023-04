Обозреватель AC: утечка секретных документов подтверждает бесперспективность конфликта на Украине

Распространённые через игровой чат документы американской разведки свидетельствуют о том, что, несмотря на активную поддержку Запада, украинская армия несёт серьёзные потери и вскоре может столкнуться с нехваткой кадров, боеприпасов и военной техники. В результате запланированное на эту весну контрнаступление может совершенно не оправдать ожиданий, пишет обозреватель The American Conservative. По его мнению, это серьёзный повод для политиков задуматься о том, что вмешательство США в этот конфликт опасно и бесперспективно.

Скандал вокруг новой масштабной утечки секретных документов, которую американские спецслужбы, по всей видимости, смогли обнаружить лишь спустя несколько месяцев, заставляет вспомнить фразу о том, что «маленькая течь потопит большой корабль», пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Это высказывание часто приписывают известному американскому политическому деятелю Бенджамину Франклину — однако современным американским политикам тоже пора об этом задуматься, уверен автор.



«Хотя Франклин рассуждал о ненужных тратах, однако эта мысль верна не только в бизнесе, но и в политике», — подчёркивается в статье. Общая сумма расходов, которые США уже выделили для военной и финансовой поддержки Украины, только по состоянию на январь этого года уже превысила $75 млрд. При этом распространённые в результате утечки документы, касающиеся перспектив этого конфликта с Россией, свидетельствуют об отсутствии уверенности в успехе.



По его словам, некоторые американские политики, военачальники и разведчики, согласно этим документам, в частном порядке и сами признают то, о чём отказываются говорить во всеуслышание: что этот конфликт, несмотря на беспрецедентные расходы на военные нужды Украины, выглядит бесперспективным. Появившиеся в интернете документы американской разведки, на части из которых стоит гриф секретности, предупреждают о том, что запланированное на эту весну контрнаступление украинской армии может «сильно не оправдать ожиданий».



В частности, там сообщается о том, что Вооружённые силы Украины уже испытывают серьёзные трудности с личным составом (учитывая, что украинские войска комплектуются в основном призывниками). А вкупе с нехваткой боеприпасов и техники, которые поступают практически исключительно с Запада, это вскоре может привести к «дефициту сил и поддержки», что в результате способно обернуться «лишь скромными территориальными приобретениями», говорится в статье.



По всей видимости, просочившиеся в соцсети документы, общее число которых составляет несколько сотен, начали публиковаться в одном из закрытых чатов на игровой платформе Discord ещё в прошлом году. По данным газеты The New York Times, за их публикацией стоит 21-летний Джек Тейшейра, член Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс и сотрудник разведки, который был арестован недавно во время обыска.



Согласно информации издания The Washington Post, опубликованные в игровом чате сообщения оказались целым кладезем конфиденциальной информации — в том числе они содержали информацию о местонахождении и передвижениях высокопоставленных чиновников, состоянии некоторых частей и попытках вмешательства со стороны иностранных правительств.



Среди фотографий секретных документов разведки, попавших в интернет, также оказались карты боевых действий на Украине, фотографии украинских целей после российских ракетных ударов, аэрофотоснимки китайского шпионского аэростата, который пролетел над США в начале этого года, а также сведения о ядерном потенциале и стратегии Северной Кореи, сообщается в статье.



Это уже не первый случай, когда конфиденциальная информация попадает в игровые чаты. В частности, в прошлом году некий пользователь выложил подлинные секретные данные о британских танках Challenger 2, и предполагается, что это был заядлый игрок в WarThunder. А в 2021 году другой любитель интернет-игр опубликовал засекреченное руководство по французским танкам Leclerc, пишет The American Conservative.



Согласно имеющимся данным, из закрытого чата фотографии секретных документов постепенно перекочевали в другие группы игроков на той же платформе Discord, а затем отправились гулять по интернету. Они начали распространяться и на других игровых платформах и в более популярных соцсетях, включая Twitter. Однако американские власти, как предполагается, узнали об утечке лишь после того, как в начале апреля часть из документов появилась в Telegram на русскоязычных каналах, освещающих конфликт на Украине.



После того как об этой масштабной утечке заговорили в СМИ, многие западные лидеры и правительства выступили с опровержениями и назвали распространившиеся в сети сведения недостоверными. В то же время представители Киева напрямую не опровергли достоверность публикаций, отмечается в статье.



Наоборот, советник президента Украины Михаил Подоляк заявил прессе, что опубликованные документы «не имеют оперативного значения» и не влияют «ни на линию фронта, ни на планы генерального штаба». В то же время сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский после скандала с утечкой информации принял «дополнительные меры предосторожности по защите государственной тайны».



В свою очередь, доцент кафедры политологии Католического университета Америки Джонатан Асконас заявил в интервью The American Conservative, что «по всем признакам» можно считать распространившиеся в интернете секретные документы достоверными, хотя часть из них могла подвергнуться правке. По его мнению, это касается, в частности, сведений о массовых потерях среди украинских военных.



Эксперт также предположил, что, вопреки публичным заявлениям украинских властей, утечка секретной информации может оказаться «крайне разрушительной для хода военных действий, поскольку раскрывает подробности о запланированном контрнаступлении Украины и может помочь российским военным обезопасить свои коммуникации», сообщается в статье. Кроме того, в документах приводится масса подробностей о масштабной поддержке, оказываемой Киеву со стороны Запада, отметил Асконас.



В то же время, по его словам, подробная оценка перспектив украинского конфликта со стороны американских спецслужб до сих пор не раскрыта: «Политически это щекотливый момент, и такая оценка наверняка окажется гораздо более разрозненной, чем это можно выяснить из просочившихся документов (по крайней мере, так было во времена Вьетнама)».



Вице-президент Центра обновления США Дэн Колдуэлл считает, что если достоверность распространённых в интернете секретных данных будет доказана, то это лишь подтвердит прежние догадки о том, что «чёткого пути к решающей победе нет ни у России, ни у Украины». По его мнению, западные политики должны обратить на это внимание и выбрать более разумную стратегию.



«Кроме того, документы также свидетельствуют о том, что США не смогут в течение долгого времени оказывать военную поддержку Украине на таком же уровне, как сейчас: у нас просто заканчиваются боеприпасы, а наша промышленная база не выдержит скорости, с которой они расходуются. Поэтому со стороны США и НАТО вдвойне глупо продолжать такую политику, которая затягивает военные действия и повышает риск прямого конфликта с обладающей ядерным оружием Россией», — предупредил Колдуэлл в интервью The American Conservative.



«Американские политики должны прислушаться к мудрости Бенджамина Франклина. Эта течь немаленькая, и Украина отнюдь не большой корабль», — заключает автор статьи. По его мнению, Вашингтону пора признать, что, несмотря на все его усилия и гигантские расходы, «победа Украины выглядит не только далеко не бесспорной, но и всё менее вероятной».