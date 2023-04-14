Операции спецназа, тайные поставки оружия и закулисные сделки: Politico выяснила, что документы Пентагона раскрыли о Европе

Хотя значительная часть опубликованных в сети секретных материалов американского минобороны касается прежде всего США, из них можно немало узнать о том, как участвует в украинском конфликте Европа, сообщает Politico. Как установили журналисты издания, документы, в частности, свидетельствуют о присутствии на Украине весьма крупного контингента европейских спецназовцев, участии Венгрии в доставке оружия Киеву и «пророссийских» шагах Турции.

«Слитые» в сеть секретные документы Минобороны США успели стать головной болью для Вашингтона, которому теперь приходится активно работать над смягчением негативного эффекта утечки на отношения с союзниками — ведь, как выяснилось из опубликованных материалов, американские власти не только сохраняют серьёзные сомнения по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск, но и шпионят за южнокорейскими чиновниками, а также по сути обвиняют правительство Египта в том, что оно планирует оказать поддержку России в рамках её спецоперации на Украине, пишет Politico. Как отмечают корреспонденты издания, для Европы дипломатические последствия утечки оказались практически нулевыми — однако в материалах всё же содержится предостаточно информации о том, какие усилия Старый свет предпринимает в рамках украинского конфликта. Изучив документы, журналисты Politico собрали наиболее интересные факты о вмешательстве европейских стран в боевые действия.

По информации издания, документы, в частности, показали, что на территории Украины присутствуют военнослужащие спецподзразделений многих стран НАТО — и большинство из них являются европейцами. Лидером по доле спецназовцев в этом «американо-натовском» контингенте является Великобритания, которая отправила в зону конфликта 50 военных, а следом за ней идут Латвия (17 военнослужащих) и Франция (15). Согласно материалам, численность военнослужащих американских спецподразделений, присутствующих на Украине, составляет 14 человек — однако всего на Украине находятся около сотни американских военных, отмечается в материале Politico.

Как и можно было ожидать, правительства соответствующих стран эту информацию практически никак не комментируют: британская сторона вообще отказалась делать какие-либо заявления; американский Белый дом, признав факт «ограниченного присутствия» своих сил, подчеркнул, что они не участвуют в боестолкновениях, а представители французского правительства подчеркнули, что силы Франции не «задействованы в операциях на Украине»; все остальные стороны на просьбу Politico о комментарии не отозвались вовсе.

Обнародованные материалы Пентагона также свидетельствуют о том, что Европа значительно опережает Америку по объёму поставок Киеву танков: согласно одному из файлов, отражающему ситуацию на момент 23 февраля нынешнего года, из обещанных Украине западными странами 200 машин почти половину обязались отпраить Польша и Словения, пишет Politico. Франция и Великобритания также играют ключевую роль — каждая страна планирует поставить 14 танков.

Отдельно в материалах говорится о странах, обещавших отправить Киеву современные немецкие танки Leopard 2 различных модификаций: согласно документам, в этот список входят Германия, Норвегия, Португалия, Испания, Греция и Финляндия. Вместе с тем если верить файлам Пентагона, Германия пообещала Украине лишь четыре самых современных модификации Leopard 2, притом что Берлин в конце марта сообщал, что отправил в страну 18 машин Leopard. Кроме того, Швеция обязалась выделить 10 танков «неизвестного типа» — и в западных СМИ предполагают, что речь также идёт о «леопардах».

США ранее отдельно заявляли, что передадут Киеву 31 современный танк, однако американские машины окажутся на месте не раньше осени, упоминают журналисты Politico. Впрочем, Европа тоже запаздывает с поставками: хотя «в идеале» танки должны были оказаться у Киева к весеннему контрнаступлению, на момент 23 февраля на поле боя присутствовали лишь чуть менее трети из обещанных 200 машин, пусть даже в материалах и упоминалось, что остальные танки уже готовятся к отправке.

Как установили корреспонденты Politico, в «слитых» документах несколько раз упоминается Венгрия — и наиболее интересный факт о ней указывается в совершенно секретном донесении ЦРУ, датированном 2 марта: согласно этому файлу, венгерский премьер Витор Орбан 22 февраля в ходе заседания, посвящённого политической стратегии, назвал США одним из трёх главных противников его партии. Это вполне укладывается в курс Орбана, который постоянно делает заявления в пользу Москвы и по существу призывает Украину прекратить сопротивление, констатируют журналисты.

Это, впрочем, не мешает Будапешту оказывать Киеву поддержку: согласно американским документам, несмотря на все призывы венгерского правительства прекратить поставки оружия Украине, европейцы как минимум планировали переброску переданных украинским ВВС вертолётов из Хорватии через воздушное пространство, подчёркивают авторы. Если эта информация соответствует действительности, то выходит, что Венгрия открыла для предназначающегося Украине оружия путь через своё небо — а сообщения прессы о том, что вертолёты будут доставляться по земле или через Польшу, неверны, разъясняют корреспонденты Politico.

В материалах Пентагона также содержатся данные, которые позволяют предположить, что Лондон ранее преуменьшил серьёзность произошедшего в сентябре прошлого года над Чёрным морем инцидента с участием британского разведывательного самолёта и российского истребителя. Хотя министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал парламенту страны, что самолёт российских ВКС выпустил ракету «рядом» с британским разведчиком, в одном из документов американского минобороны говорится, что британскиий самолёт «едва не был сбит»; американские СМИ сообщали на этой неделе, что, по данным разведки США, российский пилот захватил британца на автоматическое сопровождение, однако ракета по каким-то причинам не запустилась. В том же документе приводится целый список других случаев близкого контакта между российскими истребителями и разведывательными самолётами ВВС США, Великобритании и Франции.

Наконец, обнародованные документы подтверждают, что Турция, которая с самого начала позиционирует себя как посредник, добивающийся мира между сторонами, явно оказывает предпочтение России, пишет Politico. В частности, в одном из файлов описывается, как Турция помогает Москве и Минску избегать западных санкций путём перепродажи белорусских товаров в Европу, а европейских — в Россию. А в другом документе утверждается, что некие «контактные лица» из Анкары в феврале провели встречу с представителями российской ЧВК «Вагнер», которые намеревались приобрести в Турции вооружения и оборудование для операций в Мали и на Украине; впрочем, состоялась ли в итоге подобная сделка, не упоминается.