Politico: сбивают с курса — российские войска на Украине нашли «подход» к американским «умным бомбам»

Россия успешно применяет на Украине средства РЭБ для защиты от американских корректируемых боеприпасов JDAM, сообщает Politico со ссылкой на «слитые» документы Пентагона и осведомлённые источники. Как пишет издание, в комплектах JDAM также был обнаружен дефект, мешающий бомбам взводить взрыватель; устранять неполадку украинцам пришлось самостоятельно.

Применяющиеся украинскими войсками «умные бомбы» американского производства часто становятся жертвами российских средств радиоэлектронной борьбы, мешающим им попадать по цели, сообщает Politico со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона. По информации издания, эту информацию также подтвердил на условиях анонимности чиновник ведомства.

Как уточняется в материале Politico, речь идёт о комплекте JDAM (Joint Direct Attack Munition, «Боеприпас прямого поражения совместной разработки»), поставки которого на Украину США начали в декабре прошлого года. Данный комплект позволяет превращать обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие боеприпасы с возможностью корректировки траектории, повышая их точность. Оборудованными комплектами JDAM бомбами могут оснащаться самые разные средства, включая бомбардировщики и истребители. Киев получает модификацию комплекта с увеличенным радиусом действия под названием JDAM-ER.

Судя по «слитым» документам, подготовленным Объединённым штабом ВС США, и заявлениям чиновника Пентагона, подтвердившего содержащуюся в них информацию, в ходе применения JDAM на Украине была зафиксирована повышенная частота случаев несрабатывания взрывателя, а в нескольких случаях бомбы ушли мимо целей. При этом украинская сторона несколько раз сталкивалась с тем, что взрыватели бомб после их сброса не взводились, из-за чего боеприпасы в итоге не детонировали после достижения цели. В итоге украинские ВВС сами смогли найти способ исправить вызывавший такую неполадку дефект. В документах содержится подробное описание как дефекта, так и реализованного украинцами решения, отмечает корреспондент Politico.

Кроме того, в материалах также говорится о том, что значительно более серьёзной проблемой для JDAM стали российские средства подавления сигнала GPS, которые мешают бомбам наводиться на цель, пишет Politico. Эти данные изданию подтвердил отдельный осведомлённый источник вне американского правительства. Американские чиновники при этом считают, что российские войска РЭБ успешно сбивают с курса не только JDAM, но и другие высокоточные американские боеприпасы, включая управляемые ракеты.

Официальный представитель Boeing, которая производит JDAM, на просьбу прокомментировать ситуацию предложил корреспондентам Politico задать вопросы правительству США. В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны США подполковник Гэррон Гарн комментировать содержание документов, попавших в публичный доступ в результате утечки, отказался.