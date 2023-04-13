RS: без помощи США Украина и подумать не могла бы о наступлении

В американских документах об Украине, которые стали достоянием общественности, отмечено, насколько активно Штаты помогают Киеву и оружием, и обучением военных. Как отмечает журналист Responsible Statecraft, если бы не эта помощь, то Украина точно не стала бы думать о наступлении и, скорее всего, ушла бы в оборону.

Утечка американских документов о войне на Украине лишь подтверждает то, что уже было известно: США и НАТО сильно вовлечены в вооружение и подготовку Киева, а также предоставляют ему подробную разведывательную информацию, пишет Responsible Statecraft.

По словам автора статьи, без этой помощи Украина, возможно, смогла бы занять оборонительную позицию, но она никогда не смогла бы начать наступление, чтобы вернуть себе территории. В документах Пентагон называет наиболее благоприятным моментом для этого наступления середину мая, когда высохнет весенняя распутица.

В документах указаны цифры потерь среди украинских и российских военных, но автор статьи считает их не вполне достоверными. Но подлинность самих документов изданию подтвердили его источники в Пентагоне, а министерство юстиции начало расследование того, как произошла утечка.

В документах есть данные о том, что полностью обучены и оснащены НАТО 9 из 12 «надёжных в бою» украинских бригад. Подготовку этих войск проводят не только на Западе, но и на территории самой Украины, этим занимаются 71 американский военнослужащий и 97 бойцов спецназа НАТО.

Автор статьи пишет, что этого очень мало, но всё равно бойцы НАТО могут попасть в плен или быть убиты, что принесёт победу для пропаганды России и создаст импульс для ответных действий США и опасного цикла эскалации.

Что важно, парламент и общественность самих Штатов и их союзников по НАТО не информировали о том, что их военные находятся на территории Украины. Париж опроверг данные, что на Украине работают солдаты французского спецназа. «Это поднимает серьёзные вопросы о законности и демократической подотчётности, что должно быть расследовано в западных странах», — пишет автор статьи.

Автор статьи отмечает, что украинцы израсходовали значительную часть зенитных ракет С-300 советской эпохи. В документах Пентагона говорится, что на Украине они могут закончиться уже в апреле. И это ставит Штаты перед дилеммой: либо им придётся очень быстро поставить Украине гораздо больше систем противоракетной обороны Patriot, тем самым истощив собственные ограниченные резервы, либо они рискуют столкнуться с разрушением ещё большего количества украинской инфраструктуры.

В документах есть информация о масштабах американского шпионажа против России, особенно в области радиотехнической разведки. Но также там есть данные о шпионаже США против ближайших союзников, включая Южную Корею и Великобританию. Впрочем, автора статьи это не сильно удивляет, ведь уже известно, как Штаты шпионили за Меркель и другими европейскими лидерами.

Но автор ещё напоминает, как новости о российском шпионаже в США и Европе неоднократно использовались, чтобы подогреть страх и враждебность к самой России на Западе, тем самым ещё больше затруднив поиск дипломатических компромиссов. Так что тут получается, что стороны друг друга стоят, делает вывод журналист Responsible Statecraft.