Der Spiegel: спецслужбы США ищут источник утечки секретных данных по обороне Украины

Более сотни секретных документов военных и разведывательных служб США попали в сеть, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, документы содержат информацию о возможностях противовоздушной обороны Украины. Теперь спецслужбы США стараются найти источник утечки и задаются вопросом, сколько ещё секретной информации просочилось наружу.

В сети появились новые документы, содержащие военные секреты США об Украине, Китае и Ближнем Востоке, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным американской газеты The New York Times, более 100 секретных документов, которые были опубликованы в пятницу в Twitter и на других платформах, содержат информацию о возможностях противовоздушной обороны Украины.

По обнародованным документам создаётся впечатление, что они исходят от военных и разведывательных служб США, отмечает немецкий журнал. Являются ли все опубликованные документы подлинными, насколько опасна содержащаяся в них информация и кто стоит за их публикацией, пока не ясно. Пентагон и служба внешней разведки ЦРУ, как сообщается, расследуют этот вопрос.

Уже в четверг стало известно об аналогичной публикации секретных документов о подготовке Украины к наступлению на Россию. Эти документы, как утверждается, были частично подлинными, а частично, возможно, изменёнными. В связи с этими разоблачениями круги национальной безопасности задаются вопросом, сколько ещё секретной информации просочилось наружу. Спецслужбы США делают всё возможное, чтобы найти утечку, сообщает Der Spiegel со ссылкой на The New York Times.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альтернативы освобождению черноморского полуострова Крым от «российской оккупации» нет. «Мир должен знать: уважение и порядок вернутся в международные отношения только тогда, когда украинский флаг вернётся в Крым», — сказал Зеленский в видео, опубликованном в Twitter.

По его словам, альтернативы «деоккупации» Крыма нет не только для Украины, но и для всего мира. Об этом Зеленский заявил в другом видеообращении на встрече с мусульманскими военнослужащими, включая представителей крымских татар, мусульманского меньшинства Крыма.

Как отмечает немецкий журнал, многие крымские татары покинули полуостров, опасаясь политических преследований. В то же время большая община татар примирилась с российскими властями после 2014 года.

Украина также планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад, сообщает Der Spiegel. «Украинская электросеть уже почти два месяца функционирует без ограничений потребления и с запасом мощности», — заявил министр энергетики Герман Галущенко. Благодаря экспорту электроэнергии будут выработаны дополнительные финансовые ресурсы для восстановления разрушенной и повреждённой энергетической инфраструктуры. Экспорт максимум 400 мегаватт был согласован с европейской сетью энергоснабжения, к которой Украина была подключена вскоре после начала военной спецоперации России, напоминает Der Spiegel.