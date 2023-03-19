Steigan: военная истерия в Норвегии создаётся иностранными пропагандистскими центрами

Общественное мнение норвежцев изменилось под влиянием британских пропагандистских центров, которые годами настраивают население Норвегии против России, сообщает информационный портал Steigan. За последние 5 лет настроения людей изменились почти до неузнаваемости, поскольку подавляющее большинство норвежцев одобряют поставки оружия Киеву и выступают за продолжение украинского конфликта. Агенты влияния ведут активную работу с журналистами, научными кругами, правительством и политиками для осуществления антироссийской программы британских спецслужб.

Всего за несколько лет в общественном мнении норвежцев произошли драматические перемены. В прошлом в Норвегии существовало сильное движение за мир. Если ещё 20 лет назад порядка 60 тыс. человек собирались на улицах Осло в знак протеста против войны в Ираке, то сегодня такое было бы совершенно невозможно. На сегодняшний день считается, что 9 из 10 норвежцев поддерживают поставки военной помощи Киеву. Если это правда, то Норвегия — одна из самых воинственных стран в Европе, а может, и в мире. К примеру, в Италии 7 из 10 избирателей не хотят отправлять оружие на Украину и выступают за прекращения огня и мирное урегулирование. В США в феврале только 48% избирателей хотели продолжать выделять военную помощь Украине, пишет автор статьи портала Steigan.

В Норвегии даже большинство левых политиков подхватили милитаристскую волну и поддерживают огромные финансовые вливания, которые в первую очередь пойдут на военную промышленность и олигархам в насквозь коррумпированной Украине. В норвежской партии «Красных» до сих пор есть разногласия по поводу поддержки закупок оружия, но подавляющее большинство парламентской группы партии поддерживают эту политику. Таким образом, левые отказываются от всех своих антиимпериалистических и миролюбивых традиций, констатирует Steigan.

Как такое могло произойти, ещё предстоит выяснить, но наверняка известно, что норвежское правительство очень активно использовало государственную поддержку НПО, чтобы сделать их «агентами влияния» норвежской внешней политики, что было указано в послании правительства в парламент в 2008—2009 гг. Не секрет, что на протяжении многих лет проводилась масштабная кампания влияния на норвежское общественное мнение с целью настроить население страны против России и укрепить провоенные и пронатовские настроения, отмечает автор.

В 2018 году портал Steigan писал о так называемой Integrity Initiative («Инициатива честности». — ИноТВ) — программе Министерства обороны Великобритании, направленной на то, чтобы заставить журналистов, СМИ, политические партии и организации занять более воинственную и антироссийскую позицию. Британскому правительству пришлось признать, что не только МИД, но и Министерство обороны страны финансировали Институт государственного управления, который в своё время стоял за очень грязной информационной кампанией против лидера лейбористов Джереми Корбина. Именно этот «институт» управляет «Инициативой честности» — секретной программой, созданной для ведения пропаганды «очернения» России, пишет Steigan.

В сеть просочились документы, показывающие, какие методы используются для достижения целей программы. Среди них — развитие «кластеров» в разных странах и обеспечение того, чтобы правительства, аналитические центры, военные и журналисты видели «общую картину» и заставляли людей признавать, что Запад подвергается скоординированной и преднамеренной гибридной атаке со стороны России. Более того, программа призывает «мобилизовать активистов в сети» для выжидания «золотого момента». Полный список методов показывает, что речь идёт не об обычной писательской деятельности. Кластеры включают в себя агентов влияния, которые будут воздействовать на прессу, научные круги, правительство и лиц, принимающих решения, чтобы они занимали антироссийскую позицию. Более того, они должны быть «активными и оперативными», чтобы «решать местные проблемы», подчёркивает автор.