Наблюдая за конфликтом на Украине невольно вспоминаются события войн во Вьетнаме (1964-1975 гг.) и в Ираке (2003-2011 гг.) — обе они были основаны на лжи. В первом случае предпосылкой стало выдуманное нападение на американское военно-морское судно, во втором — угроза несуществующего оружия массового уничтожения, пишет обозреватель American Thinker Ал Бьененфелд, убеждённый, что США стоят на пути опасного военного авантюризма.

Он полагает, что американские элиты и их пособники, объединившись с нацистами, совершающими военные преступления, пытаются отвлечь народ от внутренних проблем, разжигая ситуацию. «Дезинформация» — любимое слово администрации Байдена — демонстрируется на Украине со времён Обамы, чьё правительство поддержало переворот 2014 года, сместивший президента Виктора Януковича, считавшегося пророссийским. При этом с тех пор, как в 1762 году к власти в Российской Империи пришла Екатерина Великая, на востоке территорий, относящихся к нынешним регионам Донбасса, действительно было много этнических русских, напоминает автор. Официально американцам заявляли, что его свержение было народной революцией, однако нельзя не отметить, что член администрации Обамы Виктория Нуланд в момент переворота находилась в Киеве, помогая «народу», иронизирует автор статьи. Стоит отметить, что ряд западных журналистов в 2014 году всё же писали про использование украинскими националистами нацистской символики, а также про убийство 40 про-российских активистов в Одессе, протестовавших против свержения Януковича — тогда людей загнали в здание и подожгли; варварство повторилось в другом портовом городе — Мариуполе некоторое время спустя с подачи боевиков «Азова».

Украинский конфликт спровоцировал информационный раскол в мировом интернете: Запад, не желая физически противостоять российским силам начал санкционную войну, при этом крупные технологические компании занялись блокировками про-российского контента. Meta* зашла дальше всех, позволив публиковать на своих платформах угрозы насилия в отношении российских военнослужащих и президента Путина. Это больше, чем информационная война — это подстрекательство к глобальной поляризации и потенциально новой Мировой войне. Технологические гиганты стали участниками пропагандистской кампании, изображая Украину жертвой российской агрессии, а Владимира Путина — олицетворением зла, пишет автор материала. Цель состояла в том, чтобы заставить простых граждан симпатизировать Украине и поддерживать её, несмотря на то, что конфликт вредит их интересам, ведь продукты питания и энергоносители существенно выросли в цене внутри страны и за рубежом.

С начала обострения конфликта Государственный департамент, ЦРУ и НАТО объявили, что предоставят западную военную технику батальону «Азов» — по сути, вооружая 100-тысячное открыто нацистское вооружённое формирование. Азовцев часто используют вместо регулярных войск из-за их готовности идти на то, что обычные солдаты делать не будут. Вскоре начали появляться фотографии американских инструкторов на Украине — то же самое происходило во Вьетнаме, прежде чем гражданский конфликт перерос в полномасштабную американскую войну. Сегодня обе стороны, по-видимому, стали участниками военных преступлений, однако Запад и международные структуры давно педалируют темы насильственного переселения людей, пыток и убийств, якобы совершаемых только российской стороной, и практически не говорят о злодеяниях украинских военных; лишь недавно ООН косвенно подтвердила подлинность видео, на которых запечатлена казнь российских военнослужащих, пишет автор. Большая часть СМИ очевидно заняла антироссийскую сторону, но достаточное количество свидетельств зверств ВСУ просачивается в сеть, хотя многие материалы и подвергаются цензуре — ведь технологические компании тоже небеспристрастны. Стремление американских медиа скрыть военные преступления украинской армии почти столь же непристойны, как и сами эти злодеяния, считает Бьененфелд. Вместо того, чтобы продемонстрировать упомянутые видео, они брали интервью у украинских военных, отрицая подлинность подобных материалов.

СМИ изображают «войну добра и зла» с целью скрыть правду о первопричинах этого конфликта, начало которого восходит к свержению законно избранного правительства, совершённому администрацией Обамы в 2014 году. Замешанные в этом американские медиа попрали принципы добросовестности журналистики и предали американский народ. Обе партии власти США разделяют вину за нынешнюю гуманитарную и финансовую катастрофу на Украине, которую можно было остановить на раннем этапе, но Вашингтон предпочёл не делать этого. Американская нация опозорена своим руководством и СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, но сегодня Америка помогает возродить её, резюмирует Ал Бьененфелд.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.