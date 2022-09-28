AC: западные СМИ освещают конфликт на Украине по заветам оруэлловского «1984»

Американские средства массовой информации настолько погрязли в демагогии, что у читателя возникает впечатление, будто Украина уже несколько раз разгромила Россию. Как пишет The American Conservative, Запад представляет конфликт на Украине в виде фантастического кино, не имеющего связей с реальностью, и это очень похоже на роман Джорджа Оруэлла «1984», где правительство полностью контролирует СМИ и с их помощью переписывает историю всякий раз, когда старый союзник становится новым врагом.

В романе Джорджа Оруэлла «1984» вымышленные сверхдержавы Океания, Евразия и Остазия постоянно ведут между собой войну. Правительство в этом романе-антиутопии полностью контролирует СМИ и с их помощью переписывает историю всякий раз, когда старый союзник становится новым врагом. Тогда возникает впечатление, что «Океания всегда воевала с Остазией». Как пишет автор The American Conservative, нечто похожее происходит на Украине. Сейчас уже невозможно понять, кто там наступает, а кто отступает, а американские средства массовой информации настолько погрязли в демагогии вооружённого конфликта, что у читателя возникает впечатление, будто Украина уже несколько раз разгромила Россию.

Например, продолжает автор материала, американцам говорят, что Запорожскую атомную электростанцию удерживают русские. Украинцы также предупреждают, что произойдёт мощная ядерная авария, если обстрелы электростанции не прекратятся. Инспекторы из ООН находятся на месте и предостерегают о страшных последствиях, если в реактор попадут снаряды и система охлаждения даст сбой.

«Но если АЭС удерживают русские, а украинцы хотят её вернуть, то какая из сторон проводит опасные обстрелы? Атаки на АЭС осуществляют украинцы, однако западные СМИ купились на сюжетную линию о том, что ответственность несёт Россия. Но это же бессмыслица. Точно такой же бессмыслицей является заявление «Океания всегда воевала с Остазией», если вспомнить, что в прошлом месяце война была с Евразией», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что американцам говорят, что в данном контексте вспоминается бывший министр информации Ирака Мухаммед Саид ас-Саххаф, превозносивший непобедимость иракской армии. Похоже, что именно с него брала пример западная пресса, сообщая о «молниеносном наступлении» Украины. Почти все ведущие СМИ используют слово «унизительные», говоря о потерях России. Российская оборона всегда «рушится», а обороняющиеся «в панике бегут». Это неизменно объясняется «изнурением» и «слабым боевым духом» российских войск. В результате линия фронта «перекраивается», а контуры конфликта «меняются». О Путине пишут, что он «озлоблен и изолирован». А ещё пишут, что «украинская победа уничтожила репутацию России как военной сверхдержавы».

Одним из методов современной пропаганды также является вброс каких-то шокирующих цифр. Как-то раз Украина похвасталась, что уничтожила из ПТРК 509 российских танков. Потом СМИ говорят: «Давайте опровергайте». А затем объявляют: «Ага, опровергнуть не смогли, значит, мы правы». И при этом не предъявляется никаких доказательств.

«Но история говорит о том, что 509 танков, подбитых из ручного гранатомёта, — это нелепая цифра. Во время первой войны в Персидском заливе, когда состоялось одно из величайших танковых сражений нашего времени, войска коалиции уничтожили всего 160 иракских танков. Но против них воевали танки М-1 с самыми современными системами прицеливания и приборами ночного видения. Даже во время знаменитой Арденнской операции с обеих сторон было подбито лишь 700 танков», — пишет автор The American Conservative.

«Вы помните оборону острова Змеиный? Помните все те случаи, когда у России просто заканчивались бомбы и ракеты? Помните тот застрявший российский конвой, колонны техники, у которых кончилось топливо? Помните те могучие дроны, которые сбросили на русских бомб в сто раз больше собственного веса? Помните все эти кровавые истории и подробности? Всё это было совпадением, и украинские победы как-то странно совпадают по времени с американскими объявлениями о том, что нужна ещё пара миллиардов долларов помощи», — заключает автор материала.