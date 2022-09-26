CNA: Япония запретила экспорт в Россию связанных с химоружием товаров

20:30
Бетина Попова оценила выступление фигуристов Павлюченко и Ходыкина на контрольных прокатах
Бетина Попова, тренер и хореограф российской пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, сообщила, что выступающие в соревнованиях спортивных пар, получили замечания от специалистов по итогам контрольных прокатов кандидатов в сборную России, теперь фигуристам предстоит многое улучшить в программах к новому сезону.
20:25
Радимов о Карпине в сборной России: смысл продлевать контракт есть
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.
20:21
«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с октября
Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полёты из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября, сообщили в компании.
20:14
В ФТР отреагировали на присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта
Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отреагировал на присвоение Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта России.
20:09
Минздрав России: 12 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся в тяжёлом состоянии
Состояние 12 пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска оценивается как тяжёлое, сообщил Минздрав России.
20:07
Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта
Российская теннисистка Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.
19:58
Чендлер: правда заключается в том, что Махачев ни с кем не дрался
Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал россиянина Ислама Махачева, готовящегося сразиться за вакантный пояс.
19:54
Минцифры 26 сентября утвердит IT-специальности с правом на отсрочку от призыва
Минцифры России 26 сентября утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва во время частичной мобилизации.
19:54
Карпин заявил, что у него есть желание дальше работать со сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что пока не задумывается о продлении своего контракта с национальной командой.
19:49
Песков рассказал, что Сноуден сам попросил о российском гражданстве
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сам попросил о российском гражданстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19:48
Евсеев — о победе над «Рубином»: «Шинник» разобрал эту дрим-тим
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что его команда заслуженно одержала победу над «Рубином».
19:42
Генсек ООН Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также оказаться от «ядерного шантажа».
19:41
Нападающий «Сан-Хосе» Барабанов пропустил предсезонный матч из-за травмы
Российский нападающий «Сан‑Хосе Шаркс» Александр Барабанов не принял участия в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Лос‑Анджелес Кингз».
19:41
Синоптики предупредили о снеге на юге Тюменской области
Синоптики предупредили о снеге вечером 26 сентября и ночью 27 сентября на юге и востоке Тюменской области.
19:32
Самсонова поделилась эмоциями от победы на турнире в Токио
Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что ей тяжело далась победа на турнире категории WTA-500 в Токио.
19:30
МИД обязал японского консула во Владивостоке покинуть Россию в течение 48 часов
Российский МИД обязал японского консула во Владивостоке, объявленного персоной нон грата, покинуть Россию в течение 48 часов.
19:26
Источник: Салливан имел в виду себя под источником, предупредившим Россию о «последствиях»
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявляя о переданном на «очень высоком уровне» предупреждении России о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия, имел в виду самого себя. Об этом RT рассказал дипломатический источник.
19:21
Месси: победить в Лиге чемпионов невероятно сложно
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о главной цели парижской команды на текущий сезон.
19:12
РИА Новости: в результате ракетного удара ВСУ по причалу в Херсоне погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате ракетного удара украинских военных по причалу гражданской переправы, который находится в центре Херсона.
19:11
Депутат Исаев прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске
Депутат от Удмуртской Республики, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске.
19:11
Россия выразила Японии протест в связи со шпионской деятельностью консула во Владивостоке
В МИД России был вызван сотрудник посольства Японии в Москве, ему вручили ноту протеста в связи со шпионской деятельностью японского консула во Владивостоке.
19:11
Карпин: не уверен, что сыграем с Ираном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него нет уверенности в проведении товарищеского матча с национальной командой Ирана в ноябре.
19:09
WSJ: США не требуют от Киева не атаковать регионы, которые могут стать российскими
Администрация американского лидера Джо Байдена не требует от украинских военных «воздержаться» от атак, в том числе с использованием американского оружия, по территориям, которые могут войти в состав России по результатам референдумов.
19:04
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.
19:00
Эрдоган заявил о желании устроить встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в кратчайшие сроки устроить встречу российского лидера Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.
18:59
Капелло рассказал, смогла бы сборная России успешно выступить на ЧМ-2022, если бы не отстранение
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал, как бы выступила национальная команда под руководством Валерия Карпина на ЧМ-2022, если бы не было отстранения.
18:54
Metaratings: хавбек Башкиров не хочет играть в России и ищет варианты в Европе
Полузащитник Евгений Башкиров не хочет выступать в России и планирует продолжить карьеру в Европе.
18:50
МО России: ограничений на передвижение при частичной мобилизации не предусматривается
В Минобороны России сообщили, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.
18:48
Гознак продолжит работу полного цикла на фоне введения санкций Британии против компании
Введение британских санкций не помешает Гознаку продолжить работу полного цикла во благо России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
18:48
Губерниев отреагировал на назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».
18:47
РИА Новости: в ЛНР задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару
В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ по Новоайдару. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
18:45
Глава Дагестана Меликов: несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа
Несанкционированные акции в Махачкале, прошедшие накануне, управлялись из-за рубежа, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
18:43
Волейболисты Бутько и Мороз приняли добровольное отстранение за допинг
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что российские волейболисты Александр Бутько и Павел Мороз приняли добровольное отстранение более четырёх месяцев назад и во время рассмотрения их дела отбывают наказание.
18:36
На две литературные премии в Подмосковье поступило более 120 заявок
В Московской области прошло заседание конкурсных комиссий по присуждению областных литературных премий. На награды претендуют 124 автора из 34 муниципальных образований.
18:36
Терапевт Ярцева посоветовала проветривать помещение несколько раз в день
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала проветривать помещение несколько раз в день.
18:36
Аналитик Джиоев рассказал о причинах коррекции нефтяных котировок
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал о причинах коррекции нефтяных котировок.
18:36
Задержанный консул Японии признал вину в шпионаже против России
Японский консул во Владивостоке Мотоки Тацунори, которого ранее задержали при попытке получить информацию ограниченного пользования, признал вину в шпионаже против России.
18:35
В России реализовали 10 798 новых автомобилей за неделю
В России реализовали 10 798 новых легковых автомобилей за неделю с 19 по 25 сентября, что на 12% больше, чем неделей ранее.
18:35
Сафиуллин победил Гренье в первом круге теннисного турнира в Тель-Авиве
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал волевую победу в первом круге ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
18:35
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев подал рапорт для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.
18:30
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Уотфорд»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил «Уотфорд».
18:29
Володин встретился с Алиевым в рамках визита в Азербайджан
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита.
18:22
ФСБ задержала японского консула во Владивостоке при проведении шпионской акции
Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Задержанного консула объявили персоной нон грата.
18:21
Кечинов: назначение Эшуорта мне непонятно
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.
18:16
МО Армении: Ереван не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане из-за ситуации на границе
Вооружённые силы Армении не примут участия в учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Казахстане с 26 сентября по 8 октября, из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
18:16
В Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле администрации президента
В Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.
18:11
Calciomercato: «Ювентус» начал переговоры с агентом Пулишича
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе».
18:03
В Подмосковье реализуют более 120 проектов импортозамещения
Подмосковное Министерство инвестиций, промышленности и науки сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.
18:03
Флеболог Авакян рассказал о вредных видах обуви
Хирург-флеболог сети ортопедических салонов «Ортека» Армен Авакян рассказал о вредных видах обуви.
18:02
В реанимации находятся девять детей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
В реанимации находятся девять детей, пострадавших при нападении мужчины на школу в Ижевске. Об этом сообщил главврач республиканской больницы №1 Александр Шаклеин.