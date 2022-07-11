NYT: триумф партии Абэ даёт Японии шанс вновь стать военной державой

По результатам выборов, Либерально-демократическая партия Японии и партнёры по коалиции набрали достаточное количество голосов для внесения изменений в конституцию, пишет The New York Times. Теперь либерал-демократы, к числу которых принадлежал убитый на днях экс-премьер Японии Синдзо Абэ, смогут внести поправку в пацифистское положение, «навязанное американскими оккупантами» после Второй мировой, что позволит Японии стать военной державой, говорится в статье.

Через два дня после того, как бывший японский премьер Синдзо Абэ был убит во время предвыборного выступления в городе Нара, его однопартийцы — либерал-демократы — и их партнёры из партии «Комейто» одержали триумфальную победу и получили на выборах достаточное количество мест, чтобы сформировать в парламенте квалифицированное большинство, пишет The New York Times.



Теперь они, как поясняет издание, могут попытаться реализовать давнюю задумку Абэ о внесении поправок в пацифистскую конституцию страны.



Эта победа — ярчайший показатель того, что Абэ, дольше всех занимавший пост премьер-министра Японии, остаётся руководящей политической силой, говорится в статье. В конце своей жизни он уже не возглавлял ни страну, ни её правящую партию, но его наследие сформировало выбор избирателей при нынешнем голосовании, а также видение будущего его однопартийцами.



К утру понедельника либерал-демократы вместе с партией «Комэйто» получили 87 мест, что дало им более 70% голосов в верхней палате, при этом аналогичная коалиция уже управляет более чем двумя третями нижней палаты, говорится в статье.



Теперь у японских парламентариев появилась возможность изменить в конституции «навязанное американскими оккупантами» положение об отказе от войны. Эта давняя цель открыла бы Японии возможность стать военной державой, способной превратиться в мирового лидера, подчёркивается в статье.



Однако на пути реализации планов по внесению изменений в конституцию пока стоит множество проблем — не в последнюю очередь потому, что эта идея уже давно не пользуется популярностью среди японской общественности.



А с учётом растущего инфляционного давления, ослабления иены и очередного роста случаев заражения коронавирусом изменить основной закон может оказаться труднее, чем когда-либо.



При наличии таких фундаментальных проблем «пересмотр конституции — это своего рода предмет роскоши», считает Тобиас Харрис, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, курирующий работу в Азии.



«Если учесть, что внимание, затрачиваемое на пересмотр конституции, не уделяется другим вещам, то за это будет наказание, особенно когда люди так озабочены бытовыми проблемами», — уверен Харрис.

«Снять оковы» с японских вооружённых сил было заветной целью Абэ, но без него желание продвигать этот трудный парламентский процесс может ослабнуть, полагает The New York Times.