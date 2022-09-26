SCMP: Китай заверил, что продолжит придерживаться политики мира и сотрудничества в отношении Тайваня

Китай будет твёрдо придерживаться своей политики в отношении Тайваня и прилагать все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает South China Morning Post.

Китай заявил в ООН, что он продолжит стремиться к урегулированию конфликта на Украине и в то же время будет неуклонно придерживаться политики на воссоединение с Тайванем. «Любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая, обречены на провал и будут раздавлены под колёсами истории», — заявил глава МИД Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет South China Morning Post.



«Тот, кто провоцирует опосредованную войну, может легко обжечься», — также предупредил Ван во время своего 21-минутного выступления в Нью-Йорке. «Ни одна страна не стоит выше других, и ни одна из них не должна злоупотреблять своей властью, чтобы запугивать другие суверенные страны», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее на сессии Генассамблеи ООН президент США Джо Байден раскритиковал Китай за «нарушения» в области прав человека, а также подверг критике его инициативу «Один пояс — один путь» и политику в отношении Тайваня, напоминает South China Morning Post. В свою очередь, Ван предупредил, что Пекин «предпримет самые решительные шаги, чтобы противостоять любым внешним вмешательствам» в отношении Тайваня.



Ван также предостерёг международное сообщество от любых попыток изменить статус острова, который, по его словам, остаётся «неотъемлемой» частью Китая. «Любой шаг, направленный на воспрепятствование воссоединению Китая, будет раздавлен под колёсами истории», — заявил министр.

В августе Пекин начал беспрецедентные военные учения с боевой стрельбой после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, отмечается в статье. С тех пор Народно-освободительная армия Китая регулярно направляла самолёты через разграничительную линию.



В своей речи Ван также неоднократно критиковал Вашингтон, не упоминая США, однако говоря о политике разъединения, конфронтации и произвольно введённых санкциях и предостерегая от подхода с позиции силы. «Разница в системах не должна использоваться в качестве предлога для создания раскола. Демократия и права человека не должны использоваться в качестве инструментов или оружия для достижения политических целей», — подчеркнул китайский министр.



Кроме того, он упомянул о растущей роли Китая на мировой арене, его стремлении к более открытой торговле и усилиях по переориентации международного развития с помощью Глобальной инициативы развития. «Путь, по которому идет Китай, — это путь мира и развития, а не грабежа и колонизации. Это путь добровольного сотрудничества, а не выигрыша с нулевой суммой», — заявил Ван.



Что касается конфликта на Украине, Китай уже неоднократно призывал к организации переговоров между Киевом и Москвой, хотя и избегает открытой критики России. При этом он воздерживается от оказания военной поддержки своему «безграничному» стратегическому партнёру, подчёркивается в статье.



В последние недели Пекин также активно стремился продемонстрировать своё глобальное партнёрство. В частности, Китай и Россия провели совместное военное патрулирование в Тихом океане, в том числе учения по уничтожению «вражеской подводной лодки». В то же время Ван заявил на выступлении в Совете Безопасности ООН, что Пекин придаёт большое значение территориальной целостности, заключает South China Morning Post.