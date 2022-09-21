SCMP: Китай пригрозил применить закон о противодействии расколу страны, чтобы добиться воссоединения с Тайванем

Если «Закон о противодействии деятельности по расколу страны» будет нарушен со стороны Тайваня, власти Китая предпримут решительные действия для защиты территориальной целостности и суверенитета. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Нью-Йорке, сообщает South China Morning Post.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин может применить свой «Закон о противодействии деятельности по расколу страны» с целью добиться воссоединения с Тайванем, в ответ на недавнее ужестояение риторики со стороны властей этого острова при поддержке Запада. Министр также предупредил, что подобный подход Вашингтона может подорвать отношения США и Китая, пишет South China Morning Post.



Об этом глава МИД Китая заявил во время встречи с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в общих дебатах в рамках заседаний 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций, поясняется в статье. Это заявление прозвучало на фоне резкого роста напряжённости в Тайваньском проливе после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе посетила Тайбэй. В ответ Китай организовал «беспрецедентные» по масштабам военные учения в окрестностях острова, отмечает South China Morning Post.



Вслед за этим президент США Джо Байден в очередной раз пообещал, что Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае возможного применения силы со стороны Пекина, сообщается в статье. Кроме того, на прошлой неделе на панельном заседании сената США был одобрен Закон о политике в отношении Тайваня на 2022 год.



Пекин, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и выступает за её воссоединение с материковым Китаем, объявил США официальный протест в связи с высказываниями Байдена. После чего Белый дом заверил, что политика США в отношении Тайваня, известная под лозунгом «стратегической двусмысленности», до сих пор не изменилась, говорится в статье.



«Достижение мирного воссоединения — наше самое большое желание, и мы сделаем всё возможное, чтобы этого добиться. Но следует понимать, что чем безудержнее будет продвигаться «независимость Тайваня», тем меньше будет вероятность мирного решения тайваньского вопроса», — заявил в этой связи Ван во время встречи с Киссинджером.



«В Китае есть старая поговорка: лучше потерять тысячу солдат, чем пядь земли. Это соответствует волеизъявлению и решимости китайского народа. Если «Закон о противодействии деятельности по расколу страны» будет нарушен, Китай предпримет решительные действия в соответствии с законом для защиты суверенитета и территориальной целостности страны», — также подчеркнул глава китайской дипломатии.



Этот закон, принятый в Китае в 2005 году, предоставляет правительству право на применение «немирных» способов для противодействия силам, выступающим за независимость Тайваня и за окончательное отделения острова от материкового Китая, поясняет South China Morning Post. Эксперты предполагают, что он может быть использован для противодействия тактике США, направленной на подрыв единства Китая путём продажи оружия Тайваню и серии официальных визитов на высоком уровне.



В частности, Ван также раскритиковал недавний визит Пелоси на Тайвань и американский Закон о политике в отношении Тайваня, согласно которому властям острова будет выделено до $6,5 млрд в качестве военной помощи. На прошлой неделе этот закон получил поддержку со стороны обеих партий в комитете по международным отношениям сената США, поясняется в статье. Китайский дипломат предупредил, что если не урегулировать проблему, это может подорвать китайско-американские отношения.



Киссинджера, которого Ван назвал «старым и хорошим другом», глубоко уважают в Китае за его активную роль в нормализации американо-китайских отношений полвека назад, отмечает South China Morning Post. С тех давних пор он играет важную роль в налаживании двусторонних коммуникаций.



«Начало новой холодной войны между Китаем и США станет катастрофой не только для Китая и США, но и для всего мира», — подчеркнул Ван в беседе с Киссинджером. «Американская сторона должна вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая. Вернуться на правильный путь в рамках трёх китайско-американских совместных коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений», — также заявил он.



Глава китайской дипломатии призвал к диалогу и консультациям и во время семинара при участии представителей Национального комитета по американо-китайским отношениям, Делового совета США и Китая и Американской торговой палаты в Нью-Йорке, сообщает South China Morning Post. «Нам нужен диалог, а не конфронтация, и консультации, а не принуждение. США должны прекратить односторонние санкции, не основанные на международном праве, и прекратить участвовать в формировании «малых блоков»… которые исключают Китай», — подчеркнул Ван в ходе своего выступления на семинаре.

«История доказывала и будет доказывать, что китайско-американское сотрудничество может принести много пользы как странам, так и всему миру. Для этого необходимо поддерживать политическую основу китайско-американских отношений, особенно принцип одного Китая», — отметил китайский министр.



Ван также призвал американских политиков, учёных и бизнесменов помочь улучшить двусторонние отношения, которые, по его словам, имеют важное значение не только для будущего обеих стран, но и для мира и стабильности на всей планете. «Оба стороны должны работать вместе, чтобы найти способ для мирного сосуществования двух крупных держав с разными социальными системами, разными историями и культурами», — заключил он.