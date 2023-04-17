Politico: безопасность Европы во многом зависит от исхода президентских выборов в Турции

Президентские выборы в Турции 14 мая будут иметь решающее значение для безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, пишет Politico. От того, победит ли на них Эрдоган или его противник от оппозиции, будет зависеть роль Турции в НАТО и в украинском конфликте, её отношения с Россией, ЕС и США, а также уровень напряжённости между Анкарой и её соседями в Восточном Средиземноморье.

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выборы в следующем месяце имеют огромное историческое значение, пишет новостной портал Politico.

Пройдёт 100 лет со дня основания светской республики Мустафы Кемаля Ататюрка, и, если Эрдоган победит, он получит возможность ещё активнее формировать траекторию развития страны с геостратегическим положением и населением 85 млн человек. На Западе опасаются, что Эрдоган увидит в этом момент для продвижения более религиозной, консервативной модели с большими политическими полномочиями, сосредоточенными вокруг него самого.

Выборы будут иметь большое значение для безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, подчёркивает издание. От того, кто будет избран, будет зависеть роль Турции в НАТО, её отношения с США, ЕС и Россией, миграционная политика, роль Анкары в украинском конфликте и то, как она будет справляться с напряжённостью в Восточном Средиземноморье.

Ожидается, что голосование 14 мая станет самым острым за 20 лет правления Эрдогана, поскольку страна борется с многолетней экономической разрухой и последствиями опустошительного землетрясения.

Эрдоган столкнётся с оппозицией, которая стоит за Кемалем Кылычдароглу, прозванным «турецким Ганди» и обещающим большие перемены. Опросы показывают, что Кылычдароглу вырвался вперёд, но Эрдоган — закалённый участник избирательной кампании, за его спиной вся мощь государства и его институтов.

«Произойдёт переход от авторитарного единоличного правления к командной работе, что является гораздо более демократичным процессом», — прокомментировал в интервью Politico планы своего кандидата Унал Чевикёз, главный советник Кылычдароглу по внешней политике. По его словам, Кылычдароглу будет играть в этой команде роль первой скрипки.

Далее Politico отмечает ряд ключевых внешнеполитических тем, которые будут затронуты в ходе голосования. В первую очередь, это отношения с ЕС и переговоры о вступлении Турции в сообщество европейских государств.

Оппозиция Турции уверена, что сможет разморозить переговоры о вступлении в Евросоюз, которые зашли в тупик с 2018 года из-за отката от демократии в стране, путём проведения либеральных реформ в области верховенства закона, свободы СМИ и деполитизации судебной системы.

Оппозиционный лагерь также обещает выполнить решения Европейского суда по правам человека, призывающие к освобождению двух самых известных заключённых противников Эрдогана: соруководителя прокурдской Демократической партии народов Селахаттина Демирташа и правозащитника Османа Кавалы. «Это просто даст понять всем нашим союзникам и всем европейским странам, что Турция вернулась на путь демократии», — пояснил Чевикёз.

Однако даже при новой администрации возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС является непростой задачей, подчёркивает Politico. Антизападные настроения в Турции очень сильны по всему политическому спектру, считает Вольфанго Пикколи, соучредитель компании по анализу рисков Teneo.

«Внешняя политика будет зависеть от слаженности коалиции, — считает он. — Это коалиция партий, у которых нет ничего общего, кроме желания избавиться от Эрдогана. У них очень разные планы, и это скажется на внешней политике». По замечанию эксперта, «отношения в основном находятся в коматозном состоянии, и так было в течение некоторого времени, поэтому они будут поддерживать их на жизнеобеспечении». При этом у любого нового правительства будет так много внутренних проблем, что основное внимание оно будет уделять внутренним вопросам.

Европа также кажется не готовой к новой Турции, причём группа стран — в первую очередь Франция и Австрия — настроены особенно резко против идеи возобновления отношений.

«Они привыкли к идее неприсоединившейся Турции, которая отошла от норм и ценностей ЕС и проводит свой собственный курс, — прокомментировал ситуацию Асли Айдынташбаш, приглашённый научный сотрудник Брукингского института. — Если оппозиция сформирует правительство, оно будет стремиться к европейскому самосознанию, и мы не знаем, что ответит на это Европа: будет ли это вступление в ЕС или новые рамки безопасности, включающие Турцию».

«Очевидно, что размытие доверия было взаимным», — отмечает бывший турецкий дипломат Синан Ульген, старший научный сотрудник европейского аналитического центра Карнеги, утверждая, что, несмотря на сдержанность в вопросе присоединения Турции, есть и другие области, в которых можно создать взаимодополняющую и взаимовыгодную структуру, например, таможенный союз, либерализацию визового режима, сотрудничество в области климата, безопасности и обороны, а также миграционное соглашение.

По словам Чевикёза, оппозиция действительно будет стремиться пересмотреть соглашение с ЕС по миграции от 2016 года. «Наша миграционная политика должна быть скоординирована с ЕС, — сказал он. — Многие страны Европы рассматривают Турцию как своего рода бассейн, где можно удерживать мигрантов, прибывающих с востока, и это то, с чем Турция, конечно, не может согласиться». При этом он добавил: «Это не означает, что Турция должна открыть свои границы и заставить мигрантов хлынуть в Европу. Но нам нужно координировать и разрабатывать общую миграционную политику».

Другая важная для предстоящих выборов тема — это отношения Турции с НАТО и США, продолжает Politico. После первоначального наложения вето Турция 30 марта наконец-то дала зелёный свет членству Финляндии в НАТО. Однако оппозиция также обещает пойти дальше и отменить турецкое вето в отношении Швеции, заявляя, что это будет возможно к ежегодной встрече альянса 11 июля.

Переизбранный Эрдоган также может почувствовать себя достаточно сильным, чтобы впустить Швецию в альянс, считают многие инсайдеры. В конце концов, союзники по НАТО сыграли значительную роль в оказании помощи при землетрясении. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорит, что дверь для Швеции не закрыта, но настаивает на том, что именно решения Стокгольма определят дальнейшие действия.

Как отмечает издание, в военном плане отношения Турции и США резко ухудшились в 2019 году, когда Анкара приобрела ракетную систему С-400 российского производства, что, по мнению США, поставит под угрозу самолёты НАТО, пролетающие над Турцией. В ответ США исключили Анкару из программы истребителей F-35 и наложили санкции на турецкую оборонную промышленность.

Встреча в конце марта между Кылычдароглу и послом США в Анкаре Джеффом Флейком привела в ярость Эрдогана, который расценил её как вмешательство в выборы и пообещал «закрыть дверь» для американского посланника. «Мы должны преподать Соединённым Штатам урок на этих выборах», — сказал избирателям разгневанный президент.

Следующий важный момент касается отношений Турции с Россией и конфликта на Украине, пишет Politico. После начала российской военной спецоперации на Украине Турция заняла промежуточную позицию. Она продолжает поставлять оружие — прежде всего беспилотники Bayraktar — на Украину, отказываясь при этом вводить санкции против России. Она также выступила посредником в заключении соглашения ООН, которое позволяет украинскому экспорту зерна проходить через Чёрное море.

Подчёркивая своё стратегическое поведение в отношении России, Эрдоган предполагает, что Турция может стать первым членом НАТО, который примет у себя президента России Владимира Путина. «Возможно, есть вероятность», что Путин может приехать в Турцию 27 апреля на церемонию ввода в эксплуатацию первого в стране ядерного энергетического реактора, построенного российской государственной атомной энергетической компанией «Росатом», сказал Эрдоган.

По словам Чевикёза, под руководством Кылычдароглу Турция будет готова продолжать выступать в качестве посредника и продлить сделку по зерну, но будет делать больший упор на статус Анкары как члена НАТО. «Мы просто подчеркнём тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией мы, конечно, будем искать отношения на равных, но мы также напомним России, что Турция является членом НАТО», — пояснил он в интервью Politico.

Отношения Турции с Россией стали во многом определяться отношениями между Путиным и Эрдоганом, и это необходимо изменить, считает бывший турецкий дипломат Синан Ульген. «Ни у одного другого турецкого лидера не было бы таких же отношений с Путиным, они были бы более дистанцированными, — отметил он. — Это не означает, что Турция присоединилась бы к санкциям, это не так. Но тем не менее отношения были бы более прозрачными».

Также свою роль для предстоящих турецких выборов играет сирийский вопрос и вопрос иммиграции. По версии оппозиции, роль Турции в Сирии во многом зависит от того, как она сможет решить проблему сирийцев, проживающих в Турции, а это порядка 4 млн человек. На этом фоне многие турки, переживающие серьёзный кризис стоимости жизни, становятся всё более враждебными. Кылычдароглу пообещал создать возможности и условия для добровольного возвращения сирийцев. «Наш подход будет заключаться в восстановлении сирийской экономики и создании условий для добровольного возвращения», — рассказал Чевикёз, добавив, что это потребует распределения международного бремени, а также налаживания диалога с Дамаском.

Между тем, Вольфанго Пикколи из аналитического центра Teneo уверен, что говорить о добровольном возвращении сирийцев — значит «выдавать желаемое за действительное». «Это сирийцы, которые живут в Турции уже более 10 лет, их дети ходят в школу в Турции с первого дня. Так что обещания добровольно отправить их обратно вызывают большие сомнения относительно того, в какой мере они могут быть выполнены», — отмечает эксперт.

В отношениях Турции и Греции, тем временем, наметилась оттепель, утверждает Politico. Так, Турция намерена проголосовать за Грецию в её кампании за непостоянное место в Совете Безопасности ООН на 2025—2026 годы, а Греция поддержит кандидатуру Турции в Генеральный секретариат Международной морской организации.

Ещё одним признаком потепления в отношениях двух стран стал визит министра обороны Греции Никоса Панагиотопулоса и министра миграции Нотиса Митарачи в Турцию в этом месяце. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что надеется, что Средиземное и Эгейское моря станут «морем дружбы» между двумя странами. По словам Акара, он ожидает совместного моратория с Грецией на военные и военно-воздушные учения в Эгейском море в период с 15 июня по 15 сентября.

«В обеих странах пройдут выборы, и, вероятно, они пройдут в один и тот же день. Таким образом, это откроет новые горизонты перед обеими странами», — комментирует Чевикёз. С его точки зрения, сближение Турции и Греции в их двусторонних проблемах будет способствовать координации в решении других проблем в Восточном Средиземноморье.

Подход к решению разногласий с Грецией относительно Кипра будет сильно меняться, считает Ульген. По его мнению, тон Турции должен стать менее агрессивным, что позволит странам вернуться к «более дипломатическому стилю управления разногласиями и спорами», цитирует слова эксперта Politico.