France info: в Турции лук стал символом инфляции, а молитвенный коврик — политической борьбы

Турецкие соцсети лихорадит: пользователи жалуются на резко подорожавший лук, без которого они не могут приготовить традиционное утреннее блюдо, рассказывает France info. В то же время рейтинг оппозиционного лидера в преддверии выборов может обрушиться из-за опубликованной фотографии на молитвенном коврике в ботинках: проправительственные СМИ уже обвинили его в попирании верований своих сограждан.

Символом глубокого экономического кризиса, который поставил Турцию на колени, стал репчатый лук: его цена подскочила в три раза, пишет France info. В начале недели правительство страны опубликовало данные по годовой инфляции: её оценивают в 50%, однако независимые экономисты насчитали свыше 110%. Одной из самых критикуемых позиций остаётся продовольствие. Как отмечает издание, речь идёт уже не о том, что Турция на пороге бедности, — она на пороге голода. Семья из четырёх человек больше не может себя прокормить на минимальную заработную плату, пусть даже выросшую в два раза.

В статье указывается, что лук в Турции всегда считался индикатором инфляции: его здесь едят в огромных количествах, а на каждого жителя в год приходится по 23 кг. Он нужен для приготовления менемена — традиционного блюда, которое едят на завтрак. В соцсетях множатся жалобы турок: они говорят о стыде за то, что не могут больше готовить менемен. Ресторанный критик Ведат Милор опубликовал в Twitter фотографию с луком, за который просят 30 турецких лир (126 рублей. — ИноТВ), — его пост набрал 6,5 млн просмотров. Некоторые пользователи соцсетей изменили свою фотографию профиля на изображение лука, а другие высмеяли логотип правящей Партии справедливости и развития (AKP), заменив лампочку на головку лука.

Кстати, о политике: французская газета напоминает, что до президентских и парламентских выборов в Турции осталось меньше 40 дней. Пока же оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу против своей воли привлёк внимание общественности к коврику для намаза: на одной из фотографий видно, как он стоит на нём в обуви. Проправительственные СМИ моментально набросились на политика, который попирает верования своих сограждан. На одном из митингов президент Эродоган вышел на сцену, размахивая молитвенным ковриком. Он подчеркнул, что этот коврик не для того, чтобы вытирать ноги, а чтобы помолиться и поблагодарить бога 15 мая — таким образом глава государства намекал на свою победу на выборах. Кемаль Кылычдароглу мог извиняться хоть сто раз: в разгар Рамадана скандал разгорался только сильнее. France info отмечает, что у оппозиционера репутация простофили, эдакого «турецкого Байдена», и если пока все промахи сходили ему с рук, то, похоже, на этот раз он сел в лужу.