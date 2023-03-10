Daily Sabah: Эрдоган дал официальный старт выборному марафону в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что президентские и парламентские выборы в стране состоятся 14 мая, на месяц раньше намеченного изначально срока. Как передаёт издание, глава государства намерен сделать центральной темой своей предвыборной программы восстановление разрушенных землетрясением регионов, а его оппоненты обещают избирателям новую экономическую программу и усиление роли парламента.

Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая, подписав в прямом эфире указ о переносе даты на месяц ранее изначально запланированной даты, сообщает Dally Sabah. Второй тур выборов состоится 28 мая, если ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов.

Как сообщает газета, в минувший понедельник шесть оппозиционных партий Турции также положили конец месяцам напряжённых споров, которые расстраивали как их сторонников, так и противников, и выдвинули своим кандидатом председателя Народно-Республиканской партии (НРП), которая возглавляет избирательную коалицию «Национальный альянс», Кемаля Кылычдароглу.

Ожидается также, что Эрдоган официально выдвинет свою кандидатуру от имени «Народного альянса», в состав которого входят его Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД). По мнению оппозиции, это будет напряжённая гонка, однако некоторые опросы показывают, что Эрдоган лидирует в ней, передаёт издание.

Как напоминает газета, Турция в настоящий момент переживает экономический кризис и последствия мощных землетрясений, в результате которых погибло более 46 тыс. человек и сотни тысяч людей в 11 областях страны потеряли дома.

Выборы должны были состояться 18 июня, но правительство перенесло их, чтобы не устраивать голосование в период паломничества в Мекку, вступительных экзаменов в университетах и начала сезона летних каникул.

Эрдоган также дал понять, что будет строить свою избирательную кампанию на программе восстановления разрушенных землетрясением областей и попытается убедить избирателей, что только его правительство способно вернуть жизнь в нормальное русло. Ранее президент подтвердил, что скоро вступит в силу указ, позволяющий лишившимся жилья жертвам землетрясения отдать свои голоса на выборах.

«Для нашей страны необходимо оставить эту предвыборную повестку позади, чтобы оправиться от землетрясений и устранить все следы, а также увеличить производство и занятость. Наша повестка дня снова будет состоять в том, чтобы залечить раны выживших и компенсировать экономический и социальный ущерб от стихийного бедствия», — сказал он, добавив, что первая партия из примерно 319 тыс. жилых домов должна быть передана законным владельцам в течение года.

Что касается деталей его избирательной кампании, Эрдоган заверил, что в свете недавней трагедии она пройдёт без музыки и будет преимущественно состоять из переговоров один на один.

Если Эрдоган фокусируется на сдерживании инфляции и возрождении разрушенного юго-востока страны, то его оппоненты обещают свернуть существующую экономическую политику и внести серьёзные изменения во внешнюю политику, а также вернуться к так называемой укреплённой парламентской системе. Блок также рассчитывает на то, что лидеры других пяти партий станут вице-президентами, если Кылычдароглу одержит победу в голосовании, в результате чего страной будут управлять восемь высокопоставленных чиновников в дополнение к кабинету премьер-министра.