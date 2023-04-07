Haber7: турецкой оппозиции поручено вбить клин между Москвой и Анкарой

В то время как на Украине дела у США идут явно не по плану, Вашингтон собирается использовать Турцию в качестве тарана против России. Как пишет Haber7, для этого турецкой оппозиции поставлена задача занять максимально антироссийскую позицию в случае прихода к власти.

Америка, которая не может достичь своей цели на Украине и стремительно утрачивает влияние на Ближнем Востоке, пребывает в поиске новых вариантов на период после выборов в Турции. Как пишет Haber7, в случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Чёрном море, Центральной Азии. Для этого оппозиционной коалиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и партнёрами по оппозиционной коалиции по этому вопросу в течение длительного времени, не удалось прийти к определённому соглашению.

Как продолжает портал, эксперты, обращая внимание на заявления партнёров по оппозиционной коалиции в Турции, напомнили выступления председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу во время его таинственного визита в США. Так, источники отмечают следующие слова лидера РНП: «Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в её военном конфликте с Россией». Это, по словам аналитиков, чёткий сигнал Соединённым Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти.

Эксперты также делают акцент на заявлениях главного советника Кылычдароглу Унала Чевикёза с натовским прошлым в интервью американскому журналу Politico и очерченной им «дорожной карте». Подчеркивается, что взгляды Чевикёза на расширение НАТО и Украину являются опасными, а слова «мы напомним России, что являемся членом Североатлантического альянса», демонстрируют враждебную позицию.

То же самое касается и других партнёров оппозиционной коалиции. Все они рассматривают регион через призму планов США. Так, председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер фактически бросает вызов России: «С уважением приветствую отважных сыновей Украины».

Ещё один партнёр оппозиционной коалиции — председатель Партии демократии и прорыва (DEVA) Али Бабаджан заявил: «Мы безоговорочно поддерживаем украинский народ».

Правительство не смогло занять чёткую позицию по Украине. Председатель партии «Будущее» Турции Ахмет Давутоглу, который в своё время приветствовал госсекретаря США жестом «дай пять», также выступает за то, чтобы Турция действовала совместно с НАТО.

Полковник в отставке Эрай Гючлюэр обращает внимание на планы США по использованию Турции в качестве тарана в регионе и разжиганию противостояния между Анкарой и Москвой в случае прихода к власти оппозиции в стране.

«В то время как в Турции начинаются выборы, США поддерживают оппозицию, — говорит эксперт. — Решение не выдвигать кандидата от Демократической партии народов Турции — это решение, принятое в соответствии с американскими требованиями. Как часть всего этого обращают на себя внимание выступления со стороны оппозиционной коалиции. Заявления Кылычдароглу, его главного советника по внешней политике Унала Чевикёза, руководства Хорошей партии и других партнёров поистине серьёзны. Они настойчиво подчёркивают, что Анкара в условиях российско-украинской напряжённости должна поддержать Киев. Судя по всему, они взяли на себя обязательства перед Соединёнными Штатами. Предпринимается попытка ввести в действие план, призванный столкнуть Турцию с Россией. Это очень опасно для Турции».

«Если Турция столкнётся с Россией, напряжённость в Сирии и других местах может дойти до конфликта, — предупреждает эксперт. — США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берёт на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления».

«Интересы Анкары требуют координации с Москвой. Россия для Турции является страной, с которой она построит настоящее стратегическое партнёрство. Америка открыто угрожает Турции. Нам нужны боевые самолёты. Мы едва ли получим их от США и других стран НАТО. При этом Россия может удовлетворить нашу потребность в истребителях. Мы должны принять решение в течение года. Наряду с этим нам нужно действовать с Россией в Сирии сообща. Это необходимо нам для устранения угрозы нашей стране с востока от Евфрата. Кроме того, у нас многоплановые отношения с Россией, прежде всего в энергетической сфере и в области атомной энергетики. Стратегические интересы Турции не позволяют допустить, чтобы сотрудничество с Россией пострадало», — добавляет отставной полковник.

«Ещё один вопрос — Чёрное море. США рассчитывают разжечь напряжённость между Турцией и Россией, обойти конвенцию Монтрё и выйти в Чёрное море. Что будет, если оппозиционная коалиция придёт к власти и дойдёт до конфликта с Россией? Правительство попросит помощи у НАТО. Альянс тоже выйдет в Чёрное море. Мы можем столкнуться с периодом, полным ловушек для Турции», — заключил эксперт.