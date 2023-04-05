Посредничество Москвы для решения сирийского конфликта — El Periódico о встрече делегаций Турции и Сирии

Недавнее недоверие между Турцией и Сирией остаётся позади, сообщает El Periódico. Встреча замминистров иностранных дел двух стран в Москве служит подготовкой ко встрече глав министерств и решению судьбы сирийского конфликта. Впрочем, речь о встрече глав государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не идёт.

Ещё недавно эти два человека отзывались друг о друге исключительно нелестно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл своего сирийского коллегу Башара Асада «убийцей» и «террористом», и предсказал ему вечность в аду. В ответ Асад назвал Эрдогана «фашистом» и «мясником».

Как отмечает El Periódico, недоверие между соседними странами и их лидерами возникло ещё до начала войны в Сирии в 2011 году, и Эрдоган, разместивший турецких солдат в стране и открыто поддержавший оппозицию, никогда не скрывал своего желания увидеть падение режима Асада.

Но сейчас, в 2023 году, всё изменилось. Нелестные слова остались позади, и там, где раньше Эрдоган говорил «убийца» и «террорист», теперь он уверяет, что готов встретиться с Асадом лицом к лицу. Но только при посредничестве Москвы и президента России Владимира Путина.

До этой возможной встречи ещё далеко, но время для других уже пришло. Во вторник и среду делегации Сирии и Турции во главе с заместителями министров иностранных дел встречаются в Москве, чтобы обсудить будущее сирийского конфликта. На этих встречах также присутствуют представители России и Ирана.

«Ожидается, что эта встреча будет продолжением процесса нормализации отношений. Однако она пройдёт на техническом уровне, и никаких серьёзных решений не ожидается», — отметил анонимный турецкий источник на прошлой неделе.

Встреча делегаций на уровне заместителей глав министерств иностранных дел в Москве носит характер подготовки ко встрече министров. Ожидается, что она состоится в ближайшие недели или месяцы. Впрочем, о встрече между главами государств речь пока не идёт. Ранее Асад исключил возможность переговоров с Эрдоганом.

Как пишет El Periódico, Эрдоган допускает возможность встречи с Асадом из-за запланированных на май этого года президентских выборов в Турции. Эрдоган, чья популярность находится на рекордно низком уровне, стремится к встрече, чтобы показать избирателям, что его правительство стремится к соглашению с Дамаском, чтобы мигрантов из Сирии можно было вернуть на родину. Большая часть населения Турции, погрязшей в инфляционном кризисе, хочет, чтобы беженцев депортировали.

Однако Асад, несмотря на настойчивость Москвы, до сих пор отказывался встречаться с Эрдоганом. Сирийский лидер настаивает, что встретится с Эрдоганом только после того, как турецкие военные, которые контролируют несколько провинций на севере, покинут территорию страны.