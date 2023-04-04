Politico: Турция — головная боль для НАТО
Турция наконец-то одобрила вступление Финляндии в НАТО, но по-прежнему выступает против членства Швеции, пишет Politico. Издание отмечает, что альянс вынужден мириться с таким курсом Анкары.
Турция наконец-то одобрила вступление Финляндии в НАТО, но по-прежнему выступает против членства Швеции, пишет Politico. Издание отмечает, что альянс вынужден мириться с таким курсом Анкары.
Два мирных жителя Сирии погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск.
Российское постпредство при ЮНЕСКО предложило главе организации Одри Азуле посетить Киево-Печерскую лавру и оценить действия властей Украины против монахов канонической УПЦ.
В Одессе раздались звуки взрывов.
Россия примет решение о будущем диалога с ЕС, опираясь на национальные интересы, отражённые в новой концепции внешней политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Президент США Джо Байден потерял мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея во время выступления в Миннесоте.
Россиянин Владислав Артемьев победил норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале крупного онлайн-турнира.
Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о планах встретиться с китайским коллегой Цинь Ганом «на полях многосторонних мероприятий».
Одну из пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге — 17-летнюю девушку — перевели на амбулаторное лечение.
Евросоюз потерял Россию, и виноват в этом сам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает московскую команду фаворитом ответного полуфинального матча с «Уралом» в Кубке России.
Социальная сеть Twitter обновила логотип, заменив привычную пользователям голубую птицу на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin.
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о попытках США и их союзников сорвать второй саммит Россия — Африка.
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о восстановлении российского нападающего Кирилла Капризова.
Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила сожаление в связи с решением отдельных членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу.
«Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится позицией своей страны по украинскому кризису.
В Севском районе Брянской области Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство вблизи здания МО УМВД.
«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 28-го тура Серии А.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей встрече с бывшим госсекретарём США Майком Помпео.
Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение от «Авангарда» в во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ (3:2).
Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в свой нью-йоркский небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в нижней палате российского парламента в ближайшее время будут предложены поправки об ужесточении наказания за терроризм.
Хоккеисты «Сент-Луиса» не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ.
Американское правительство не заинтересовано в том, чтобы общественность узнала правду о терактах на «Северных потоках», заявили в посольстве России в США.
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.
Подозреваемая по делу о теракте Дарья Трепова посещала в Москве книжную лавку «Листва», сотрудничавшую с военкором Владленом Татарским, где она предлагала продавать её открытки, чтобы втереться в доверие к патриотам.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщение украинской стороны о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района.
Обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик прокомментировал срыв поединка с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил, что здание военкомата повреждено в Севском районе региона после атаки украинских беспилотников.
Причинами ослабления рубля на торгах 3 апреля являются окончание налогового периода и дисбаланс спроса на валюту, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец доволен игрой команды во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов выступил с утверждением, что в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике идёт ожесточённый бой.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ (2:3).
Банк России выпустит памятные инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец». Номинал — 25, 100 и 200 рублей.
Депутаты «Единой России» планируют внести в весеннюю сессию Госдумы поправку в закон о защите прав потребителей, которая предусматривает запрет на списание онлайн-магазинами средств с банковских карт, которые клиенты удалили с сервисов.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили интересные места для отдыха с «тёмной» историей. Одним из таких мест названа заброшенная тюрьма строгого режима на архипелаге островов Ислас-Мариас, прозванная «мексиканским Алькатрасом».
Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Немецкое следствие считает, что яхта «Андромеда», которую ранее связывали с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
Изменений в едином госэкзамене в 2023 году не будет, сообщает Министерство просвещения России со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о своём будущем.
Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал о состоянии сына.
Блокировка банковских счетов Института Гёте в России является ответом на блокировку счетов Русского дома в Берлине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29.
Экс-биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду только с флагом и гимном России.
«Авангард» обыграл «Ак Барс» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ.
В социальных сетях опубликовано видео, как подозреваемая Дарья Трепова вручила статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля.
США уверены в эффективности мер, которые были приняты для защиты разведданных от китайского аэростата, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.