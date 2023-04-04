Politico: Турция — головная боль для НАТО

Внешняя политика Турции сильно отличается от курса других стран НАТО, что является для альянса головной болью, пишет Politico. Анкара не вводит санкции против России, покупает российские ЗРК и атакует поддерживаемых США курдов в Сирии. Однако Турция имеет важнейшее геополитическое положение, обладает второй по размеру армией в альянсе, а также может стать полезным посредником в переговорах с Россией, отмечается в материале.

Турция наконец-то одобрила вступление Финляндии в НАТО, но по-прежнему выступает против членства Швеции, пишет Politico. Издание отмечает, что альянс вынужден мириться с таким курсом Анкары.

Politico напоминает, что Турции не впервой вызывать недовольство у своих союзников по НАТО. В частности, в 2017 году Анкара решила приобрести российские ЗРК. Турецкие вооружённые силы не раз атаковали поддерживаемые США курдские группировки на территории Сирии. Кроме того, Реджеп Эрдоган по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным.

Некоторые аналитики в открытую удивляются тому, как Турция уживается внутри НАТО, пишет Politico. При этом сами официальные представители НАТО никогда не выдвигают подобных претензий: напротив, они заявляют, что членство Турции в альянсе приносит взаимную выгоду всем сторонам. Они отмечают, что Турция обладает второй по размеру армией во всём альянсе, активно участвует в миссиях НАТО, а также имеет важнейшее геополитическое положение на стыке Чёрного и Средиземного морей. Кроме того, контакты Турции с Россией могут сделать её полезным посредником в потенциальных мирных переговорах по Украине. Другими словами, Турция нужна НАТО, пусть и является головной болью альянса, пишет издание. НАТО вынуждено мириться с турецкими вольностями, а сама Турция также нуждается в НАТО, несмотря на регулярно высказываемое недовольство.

Внешняя политика Турции сильно отличает её от других членов НАТО, пишет Politico. В частности, Анкара не вводит санкции против России. Также Эрдоган регулярно созванивается с Владимиром Путиным: кроме того, турецкий президент заявлял, что Запад спровоцировал Россию. Анкара рассматривает себя как мостик, который неспособны выстроить иные члены альянса. Издание напоминает, что именно Турция помогла заключить «зерновую сделку» в рамках украинского кризиса.

Что же касается процесса вступления Швеции в НАТО, то Турция не даёт своего согласия уже на протяжении нескольких месяцев, пишет Politico. Некоторые эксперты считают, что Анкара оттягивает решение на период после своих президентских выборов в мае, учитывая обострившиеся отношения из-за сожжённого на протестах в Швеции Корана. Есть мнение, что Турция стремится добиться уступок от США, в частности, в вопросе экспорта истребителей F-16.

Существует ощущение того, что несмотря на определённое недовольство поведением Турции, её особенная внешняя политика может пригодиться в дальнейшем, пишет Politico. По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Джейми Ши, он «поставил бы деньги на Турцию», когда придёт время искать посредника для мирных переговоров между Россией и Украиной.