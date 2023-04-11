Arab News: США давят на Турцию, призывая исполнять антироссийские санкции

Турция пообещала США заблокировать реэкспорт западных товаров в Россию после очередного предупреждения из Вашингтона, пишет Arab News. Эксперты считают, что Турция может пойти на частичное соблюдение антироссийских санкций, при этом сама она никак свою торговлю с Россией ограничивать не будет.

После недавнего предупреждения от Госдепа США касательно соблюдения санкционного режима Турция обещала заблокировать реэкспорт западных товаров в Россию, сообщает Arab News. При этом Турция всё равно продолжит экспортировать в Россию продукцию собственного производства.

Издание напоминает, что Анкара давала ЕС устные гарантии того, что европейская продукция не будет реэкспортироваться в Россию: кроме того, 20 марта турецкие компании получили списки товаров, которые нельзя реэкспортировать в Россию. При этом все эти ограничения никак не затрагивают товары, произведённые самой Турцией.

США продолжают внимательно следить за турецким товарооборотом с Россией, пишет Arab News. С момента начала украинского кризиса высокопоставленные американские чиновники не раз посещали Турцию, для того чтобы призвать турецких производителей соблюдать антироссийские санкции.

По словам американского политолога Сонера Кагаптая, Турция сохранила и даже приумножила торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Кагаптай отметил, что в Вашингтоне пытаются призвать турецкие компании к отказу от торговли с Россией и отказу от использования российских банковских карточек. По мнению Кагаптая, если Реджеп Эрдоган сохранит свою власть после майских выборов, курс Турции останется неизменным: она по-прежнему будет оказывать военную помощь Украине, сохранять торговые связи с Россией и частично соблюдать санкции. Если же на выборах победит оппозиция, то начнётся политический уклон в сторону Киева и отказ от плотных экономических контактов с Москвой.

Политолог Озгур Унлухисаричкли считает, что для Турции есть большая разница между собственной торговлей с Россией и реэкспортом западных товаров в Россию. Эксперт считает, что Анкара скорее предпочтёт сохранить реэкспорт, нежели как-то ограничить торговлю собственными товарами.