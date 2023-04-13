SwebbTV: «шведский вопрос» может привести к расколу внутри НАТО

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«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России Tichys Einblick
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Politico: утечка данных Пентагона пролила свет на участие французских войск в украинском конфликте Politico
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NYT: Европа не сможет передать ВСУ обещанный миллион снарядов New York Times
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Geopolitika.news: проституция уже давно стала своеобразным брендом Украины Geopolitika.news
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NBC: Байден подтвердил намерение переизбираться на второй срок NBC
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Bild объяснил, почему немцы особенно восприимчивы к «российской пропаганде» Bild
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Daily Mail: британский спецназ займётся йогой, чтобы «стать смертоноснее» Daily Mail
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Bloomberg: ряд индийских банков рекомендуют НПЗ не закупать нефть из России дороже $60
Ряд индийских банков порекомендовали нефтепереработчикам не покупать российскую нефть по ценам, превышающим введённый Западом потолок ($60) на фоне общего роста цен на нефть после того, как страны ОПЕК сократили добычу. Об этом пишет Bloomberg.
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Дементьев поддержал возвращение «Лады» в КХЛ
Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
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Дементьев — о легионерах в КХЛ: уезжают и поливают Россию грязью
Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что новый учёт бонусов не создаст проблем хоккеистам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрёстный плей-офф
Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал введение перекрёстной системы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.
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Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте
Российское Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте. Документ опубликован на портале проекта нормативных правовых актов.
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Посольство России пообещало ответ на высылку российских дипломатов из Норвегии
Высылка 15 сотрудников российского посольства в Норвегии является крайне недружественным шагом, на который последуют ответные меры.
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Романцев рассказал о причинах завершения тренерской карьеры в возрасте 51 года
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему принял решение завершить карьеру в возрасте 51 года.
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В Екатеринбурге появился арт-объект в виде огромной головы младенца из алюминия
Скульптура «Индустриальный младенец» высотой почти три метра и весом в тонну установлена на пирсе Верх-Исетского пруда.
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CNN: ФБР сузило круг подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона
ФБР сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных данных Пентагона, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Диетолог Денисова посоветовала постепенно добавлять продукты в рацион после поста
Диетолог Наталья Денисова рассказала, как правильно менять рацион после поста. По её словам, добавлять продукты нужно постепенно.
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Врач Подольхова рассказала о способах приготовления диетического кулича
Врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова дала ряд советов, как сделать пасхальный стол более лёгким и полезным для здоровья.
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Россияне назвали причины замены авто на новый после ДТП
Недавний опрос, проведённый группой «Ренессанс Страхование» и службой проверки и подбора автомобилей «Автокод» в России, выявил, что основными причинами замены старого автомобиля после ДТП являются поломки, не поддающиеся ремонту, и деформация передних и дверных проёмов.
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Вирусолог Чепурнов: в России эпидемии кори не будет
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что в России не будет эпидемии кори.
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В реализацию трёх крупных проектов в ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестируют 4,3 млрд рублей
Компании намерены инвестировать 4,3 млрд рублей в создание трёх производств в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург».
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Методист Франштейн заявил о важности развития творческих способностей у детей
Методист онлайн-школы Skysmart Максим Франштейн рассказал о полезных навыках, которые формируются у человека благодаря творческим занятиям.
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Психолог Суздальцева: любая психосоматическая болезнь решает какую-либо задачу
Психолог Людмила Суздальцева рассказала об особенностях развития психосоматических болезней. По её словам, иногда случаются ситуации, превышающие возможности психического проживания, и человек не даёт эмоциям выйти.
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Депутат Чаплин разъяснил правила наведения порядка на дачных участках
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.
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Диетолог Соломатина назвала виноград тёмных сортов самым полезным для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных сортах винограда.
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Кардиолог Швецова назвала вредные привычки причиной развития проблем с сердцем в более молодом возрасте
Врач-кардиолог Областного кардиологического диспансера Жанна Швецова (Ульяновская область) подтвердила, что проблемы с сердечно-сосудистой системой стали чаще встречаться у более молодых людей.
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Попова: россияне всё чаще становятся приверженцами правильного питания
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне всё чаще становятся приверженцами правильного питания.
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Исследование: 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича
Согласно новому исследованию, 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича. Чаще всего не полностью едят кулич респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (за глазурь проголосовали 12%, за всё, кроме изюма, — 13%).
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В Нижегородской области подсчитали стоимость пасхального стола в 2023 году
Пасхальный стол в Нижегородской области в 2023 году оценили в 825 рублей.
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Специалист Губанов: скоро нейросети можно будет использовать в программировании и преподавании
Руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов рассказал, что нейросети уже в этом году могут быть использованы в целом ряде направлений человеческой деятельности.
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В Госдуме предложили награждать отличников за усилия 100-балльными сертификатами по ЕГЭ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова выразила мнение, что выпускникам школ, которые учились на «отлично», стоит выдавать 100-балльные сертификаты по ЕГЭ.
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Юрист Кузнецова напомнила о нюансах при новых правилах перерасчёта за вывоз мусора
Юрист Елена Кузнецова напомнила россиянам, что этой весной изменился порядок перерасчёта платы за вывоз мусора.
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Юрист Иващенко рассказала об изменениях порядка перерасчёта расходов на общедомовые нужды
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко рассказала, что по новым правилам перерасчёт расходов на оплату коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды, тепла и электричества), которые расходуются на общедомовые нужды, теперь будут оплачивать жильцы.
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В Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования
В Москве стартовал приём заявок на гранты для предпринимателей. С их помощью они могут компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования.
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Врач Кардапольцева посоветовала людям с ожирением и диабетом отказаться от куличей
Врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Елизавета Кардапольцева рассказала, что людям с заболеваниями печени, ожирением и диабетом стоит на Пасху отказаться от употребления кулича и яиц.
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Новая функция для помощи детям-сиротам появилась на благотворительном сервисе mos.ru
На благотворительном сервисе столичного портала mos.ru появилась новая функция для неравнодушных граждан, желающих помочь детям-сиротам и детям с особенностями развития.
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В центре Нижнего Новгорода открыли мурал в честь Владлена Татарского
В центре Нижнего Новгорода открыли мурал, посвящённый военному корреспонденту Владлену Татарскому. Портрет появился на стене четырёхэтажного здания по инициативе штаба Захара Прилепина.
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«Аль-Наср» назначил Еличича на пост главного тренера
Саудовский «Аль-Наср» объявил о назначении хорвата Динко Еличича на пост главного тренера.
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Foreign Affairs: Западу нужна новая стратегия на Украине
Западу нужна новая стратегия в ситуации с Украиной, необходим план перехода с поля боя к столу переговоров, пишут сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.
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Inside the Games: шесть стран хотят создать альтернативную IBA организацию
Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция планируют вместе с Великобританией и США создать альтернативную Международной ассоциации бокса (IBA) организацию под названием World Boxing.
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В Париже начались столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицией
В Париже в ходе очередной акции протеста против повышения пенсионного возраста начались столкновения протестующих с полицией.
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Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону границы России.
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Певица Селин Дион выпустила первую песню после постановки тяжёлого диагноза
Популярная канадская певица Селин Дион опубликовала песню Love Again — первую после постановки диагноза синдром мышечной скованности, который грозит переломом конечностей. Последний альбом певицы вышел в 2019 году.
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В Мелитополе задержали трёх членов украинской ДРГ
Правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
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Глава МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.
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В МВД объяснили увеличение штата полков полиции проведением СВО
Увеличение штата полков российской полиции и спецподразделения «Гром» связано с проведением спецоперации на Украине, где участвуют в том числе сотрудники МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
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Патрушев в КБР посетил базу спецназа Росгвардии и центр по борьбе с экстремизмом
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Кабардино-Балкарии посетил базу подразделений сил специального назначения Росгвардии и Центр по противодействию экстремизму МВД.
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Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
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Глава Microsoft: разведка России и Группа Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества
Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что российская разведка и участники Группы Вагнера пытаются внедриться в игровые сообщества через сервис Discord.
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Актриса Миа Гот присоединилась к перезапуску кинокомикса «Блэйд»
Американская звезда фильмов ужасов Миа Гот («Х», «Пэрл») присоединилась к актёрскому составу перезапуска кинокомикса «Блэйд» о вампирах, сообщает Deadline.
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Военный суд приговорил жителя Ивановской области к восьми годам за поджог военкомата
Второй западный окружной военный суд приговорил 31-летнего жителя города Шуи Ивановской области Дмитрия Лямина к восьми годам колонии строгого режима за попытку поджога местного военного комиссариата.
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Spiegel: Германия дала согласие на передачу Польшей истребителей Украине
Германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.
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Кожевников считает, что перекрёстный формат в КХЛ может заинтересовать зрителей
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о введении перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Лижэня в четвёртой партии
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о причинах поражения от китайца Дин Лижэня в четвёртой партии матча за шахматную корону.
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Собянин и Мантуров дали старт серийному производству российских электрогрузовиков
Мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».
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Премьер Польши Моравецкий: поражение Украины станет началом конца золотого века Запада
Поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца «золотого века» Запада, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в США. Политик утверждает, что победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.
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КХЛ планирует регулировать отъезд российских хоккеистов в США
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) планирует регулировать отъезд российских игроков в США.