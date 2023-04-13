SwebbTV: «шведский вопрос» может привести к расколу внутри НАТО

Затянувшийся процесс вступления Швеции в НАТО наносит вред военному блоку и грозит его внутренним расколом, сообщает SwebbTV. С таким предостережением выступил финский военный эксперт Чарли Салониус-Пастернак в интервью шведской газете Svenska Dagbladet. По мнению аналитика, отложенное на месяцы или годы присоединение скандинавской страны к Североатлантическому альянсу подорвёт способность НАТО вести оперативное планирование в Северной Европе.

Затянувшийся процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс может иметь серьёзные последствия для всего возглавляемого США военного блока. С таким предостережением выступили финские военные эксперты в статье шведской газеты Svenska Dagbladet.

Турция с Венгрией продолжают чинить препятствия на пути присоединения скандинавской страны к НАТО. В случае если членство Швеции будет отложено на месяцы или годы, это подорвёт способность альянса проводить оперативное планирование и сотрудничество в Северной Европе. Кроме того, само королевство не сможет получать важные сведения от НАТО. Автор статьи отмечает, что подготовкой к возможной войне или кризису легче заниматься в мирное время.

По мнению финских военных экспертов, чем дольше Швецию держат в стороне, тем больше она вредит НАТО. Как заявил старший исследователь Института внешней политики Финляндии Чарли Салониус-Пастернак, речь идёт в том числе о «расколе внутри НАТО» и о том, какую ответственность должна взять на себя Швеция, пишет SwebbTV.

Эксперт считает странным, что Швецию обвиняют в таких вещах, как сожжение Корана, поскольку это не имеет ничего общего с требованиями, которые НАТО предъявляет своим странам-членам. Коллега аналитика заявил, что другие страны не должны решать, какие законы должны быть в Швеции. В этой связи Финляндия сделает всё возможное, чтобы Швеция как можно скорее стала членом американского военного блока, резюмирует SwebbTV.