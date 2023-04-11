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Global Times: в рядах НАТО нет единства относительно будущего статуса Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После официального принятия Финляндии в НАТО на прошлой неделе мнения членов альянса относительно будущего статуса Украины разделились, сообщает Global Times. По оценкам экспертов, причины разногласий связаны с ростом уровня неопределённости в отношении конфликта на Украине, которая повышается на фоне расширения НАТО, отмечается в статье.
Global Times: в рядах НАТО нет единства относительно будущего статуса Украины
AP

После того как Финляндия фициально стала новым членом Североатлантического альянса и ей были обещаны «железные гарантии безопасности», среди союзников возникли разногласия в отношении будущего статуса Украины, пишет Global Times. По сообщениям западных СМИ, в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи министров иностранных дел из стран НАТО попытки некоторых из них обсудить последующее принятие Украины в ряды альянса не получили всеобщей поддержки.

Как считают эксперты, причины этих разногласий связаны с ростом уровня неопределённости в отношении конфликта на Украине, которая повышается на фоне дальнейшего расширения НАТО, говорится в статье. Согласно сообщениям, которые были недавно опубликованы в западных СМИ со ссылкой на неназванные осведомлённые источники «из официальных кругов», во время саммита представители Польши и стран Балтии попытались предложить «дорожную карту» для последующего принятия Украины в ряды НАТО.

Однако эти попытки, по словам тех же источников, вызвали явное противодействие со стороны США, Германии и Венгрии. И это продемонстрировало существующие разногласия среди западных стран в отношении будущего статуса Киева, отмечается в статье.

Как пояснил в интервью Global Times Чжан Хонг, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, представители США, Германии и Венгрии выступили против подобной «дорожной карты», поскольку опасаются, что Россия может воспринять подобный шаг как намеренную провокацию — и это в результате приведёт к ухудшению ситуации в целом. В данный момент обсуждать подобные планы неуместно, поскольку исход нынешнего конфликта на Украине до сих пор сложно предсказать, подчеркнул эксперт.

Некоторые западные аналитики также опасаются, что обсуждение планов о принятии Украины в ряды НАТО в настоящее время способно привести к дальнейшему росту напряжённости между альянсом и Россией. По их мнению, в частности, заявление российских властей о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии в конце марта следует расценивать как прямой ответ на предшествующее решение Великобритании отправить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном — и как предупреждение в адрес руководства НАТО, говорится в статье. 

Финляндия и Швеция объявили о своём намерении вступить в НАТО в мае 2022 года, спустя всего несколько месяцев после начала российской спецоперации на Украине, напоминает Global Times. И на недавно завершившейся встрече министров иностранных дел Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, в рядах которых на данный момент состоит уже 22 государства Евросоюза. По всей вероятности, Швеция также будет официально принята в НАТО до конца текущего года.

Однако эксперты предупреждают о том, что по мере расширения Североатлантического альянса уровень неопределённости вокруг конфликта на Украине будет лишь повышаться. И это способно привести к тому, что противостояние между Россией и НАТО в том, что касается будущей архитектуры безопасности в Европе, станет более ожесточённым, пишет Global Times.

По словам Чжана, именно попытки активного расширения НАТО и связанная с этим растущая угроза безопасности в адрес России и послужили основной причиной обострения конфликта на Украине. А после официального принятия Финляндии в ряды альянса его влияние теперь начнёт распространяться также на зону Арктики и Балтийское море, что лишь усугубит ситуацию с безопасностью с точки зрения России, предупредил эксперт в интервью Global Times.

Заявки Финляндии и Швеции о вступлении в ряды альянса также свидетельствуют о том, что малые страны Европы в данный момент испытывают на себе постоянно растущее давление в сфере безопасности, которое также связано с растущим уровнем неопределённости и риска на фоне конфликта на Украине, отмечается в статье. По мнению китайских экспертов, для тех стран, которые оказались в нынешней конфликтной ситуации между крупными державами, было бы более рационально сохранять нейтралитет и не принимать чью-либо сторону.

С их точки зрения, официальное вступление Финляндии в НАТО свидетельствует об историческом отходе от её традиционной политики нейтралитета. В результате эта скандинавская страна фактически выдвинула себя «на передний край» в противостоянии НАТО и России, что с большой долей вероятности приведёт к тому, что риски в отношении её собственной безопасности лишь возрастут, а не уменьшатся, предупреждают аналитики. 

В частности, такое решение в перспективе способно подтолкнуть Москву к более активному развёртыванию средств ядерного сдерживания в регионе, прогнозируют китайские эксперты. И это приведёт к тому, что общая ситуация с безопасностью в Европе станет ещё более хрупкой и ненадёжной, отмечает Global Times.

С аналогичными предупреждениями выступили и российские официальные лица, говорится в статье. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в попытке «узурпировать всю систему европейской безопасности» за счёт принятия в свои ряды Финляндии и распространить своё влияние за пределы евроатлантического пространства. Она также отметила, что подобные шаги альянса лишь делают наш мир более опасным, заключает Global Times.

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