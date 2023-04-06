Politico: сейчас другие приоритеты — глава британского МИДа о заявке Украины на членство в НАТО

Министр иностранных дел Великобритании признался, что НАТО сейчас не до обсуждения членства Украины. Союзники до сих пор расходятся во мнении, как поступить с заявкой Киева. Одни готовы обсуждать конкретные шаги, другие воспринимают напор украинских политиков неоднозначно. Так или иначе у НАТО сегодня другие приоритеты, и главный из них — война.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли признался изданию Politico, что Североатлантическому альянсу сейчас не до членства Украины. Более того, союзники по НАТО до сих пор не решили, как поступить с заявкой этой страны, ведь сегодня другие приоритеты, и главный из них — война.

Украина подала заявку ещё в 2008 году, напоминает Politico. Клеверли заверил, что когда-нибудь её примут в альянс, но обсуждать конкретные шаги пока рано. «Конечно, есть давнее обязательство подготовить для Украины путь к членству в НАТО. Но на данный момент приоритетом является их оборона здесь и сейчас», — цитирует издание министра.

В последнее время украинские официальные лица снова стали напоминать о своём желании присоединиться к альянсу. Тот же Зеленский продолжает заявлять об этом с прямотой, не терпящей возражений. «Я хочу сказать всем нашим партнёрам, которые постоянно ищут компромиссы на пути Украины в НАТО, что наша страна не будет идти на компромисс по этому вопросу», — заявил он во время визита в Польшу.

Однако Politico признаёт, что реакция лидеров стран-союзников на такие заявления была неоднозначной. Так, Клеверли считает, что необходимо дождаться этапа реконструкции. «Надо убедиться, чтобы происходящее сегодня не повторилось в будущем», — добавил он. «Как именно это произойдёт — ещё предстоит обсудить».

Великобритания и Соединённые Штаты готовы оказывать конкретную помощь Киеву, оставив решение серьёзных политических вопросов на потом. А вот союзники из Восточной Европы хотят максимально приблизить Украину к альянсу уже сейчас. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу признался Politico, что Североатлантическому альянсу пора перейти от слов к делу и «определить чёткую карту для пути Украины в НАТО».

Он считает, что нужен конкретный план, который можно обсудить на саммите 2024 года. Эстонский политик хочет, чтобы всё было готово к вступлению Украины к моменту окончания военного конфликта.

Тем не менее Politico отмечает, что сейчас перевешивает чаша весов более осторожных западных стран, которые готовы оказывать Киеву помощь и приближать оборонный сектор страны к натовским стандартам, при этом избегая конкретики в разговорах о членстве.