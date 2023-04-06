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Politico: сейчас другие приоритеты — глава британского МИДа о заявке Украины на членство в НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Великобритании признался, что НАТО сейчас не до обсуждения членства Украины. Союзники до сих пор расходятся во мнении, как поступить с заявкой Киева. Одни готовы обсуждать конкретные шаги, другие воспринимают напор украинских политиков неоднозначно. Так или иначе у НАТО сегодня другие приоритеты, и главный из них — война.
Politico: сейчас другие приоритеты — глава британского МИДа о заявке Украины на членство в НАТО
AP
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли признался изданию Politico, что Североатлантическому альянсу сейчас не до членства Украины. Более того, союзники по НАТО до сих пор не решили, как поступить с заявкой этой страны, ведь сегодня другие приоритеты, и главный из них — война. 
 
Украина подала заявку ещё в 2008 году, напоминает Politico. Клеверли заверил, что когда-нибудь её примут в альянс, но обсуждать конкретные шаги пока рано. «Конечно, есть давнее обязательство подготовить для Украины путь к членству в НАТО. Но на данный момент приоритетом является их оборона здесь и сейчас», — цитирует издание министра. 
 
В последнее время украинские официальные лица снова стали напоминать о своём желании присоединиться к альянсу. Тот же Зеленский продолжает заявлять об этом с прямотой, не терпящей возражений. «Я хочу сказать всем нашим партнёрам, которые постоянно ищут компромиссы на пути Украины в НАТО, что наша страна не будет идти на компромисс по этому вопросу», — заявил он во время визита в Польшу. 
 
Однако Politico признаёт, что реакция лидеров стран-союзников на такие заявления была неоднозначной. Так, Клеверли считает, что необходимо дождаться этапа реконструкции. «Надо убедиться, чтобы происходящее сегодня не повторилось в будущем», — добавил он. «Как именно это произойдёт — ещё предстоит обсудить». 
 
Великобритания и Соединённые Штаты готовы оказывать конкретную помощь Киеву, оставив решение серьёзных политических вопросов на потом. А вот союзники из Восточной Европы хотят максимально приблизить Украину к альянсу уже сейчас. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу признался Politico, что Североатлантическому альянсу пора перейти от слов к делу и «определить чёткую карту для пути Украины в НАТО». 
 
Он считает, что нужен конкретный план, который можно обсудить на саммите 2024 года. Эстонский политик хочет, чтобы всё было готово к вступлению Украины к моменту окончания военного конфликта. 
 
Тем не менее Politico отмечает, что сейчас перевешивает чаша весов более осторожных западных стран, которые готовы оказывать Киеву помощь и приближать оборонный сектор страны к натовским стандартам, при этом избегая конкретики в разговорах о членстве. 

 

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