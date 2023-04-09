NYTimes: для «сдерживания Ирана» — США перебросили на Ближний Восток подлодку с крылатыми ракетами

На фоне роста напряжённости между Израилем и Ираном США перебросили на Ближний Восток подводную лодку с крылатыми ракетами, сообщает The New York Times. Американские власти пояснили, что это шаг направлен на сдерживание Тегерана и на поддержку стабильности одного из самых загруженных морских путей в мире, говорится в статье.
США развернули ударную подводную лодку USS Florida на Ближнем Востоке на фоне роста напряжённости в отношениях между Ираном и Израилем, пишет The New York Times.
Произошло это на следующий день после того, как 5-й флот ВМС США и их партнёры опубликовали предупреждение, в котором всем кораблям рекомендуется следовать своим маршрутом «с осторожностью» из-за роста напряжённости в отношениях между Ираном и Израилем.
Военные США и израильские спецслужбы заявили, что Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовят атаку беспилотников на принадлежащие Израилю гражданские торговые суда в Персидском заливе и Аравийском море, пишет издание со ссылкой на два высокопоставленных источника в западной разведке.
Иранский политтехнолог, близкий к КСИР, заявил, что Иран рассматривает атаки на принадлежащие Израилю корабли как одно из средств возмездия за израильские авиаудары в Сирии, в результате которых в марте погибли два члена КСИР.
Официальные лица США заявили, что развёртывание подводной лодки USS Florida нацелено на сдерживание Ирана и на поддержку стабильности одного из самых загруженных морских путей в мире, по которому ежедневно перевозятся коммерческие товары, нефть и газ на миллионы долларов.
По словам представителя ВМС США, подлодка USS Florida, способная нести 154 крылатых ракеты Tomahawk, вошла в регион в четверг, а в пятницу совершала проход через Суэцкий канал.
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