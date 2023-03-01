ABC News: 12 дней до бомбы — в Пентагоне утверждают о стремительном приближении Ирана к созданию ядерного оружия
Переходим к новости об Иране и его ядерном потенциале. Сегодня вечером высокопоставленный представитель Пентагона засвидетельствовал, что теперь страна может произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за 12 дней.
Ссылки по теме
-
FAZ: способна поразить любую военную базу США в регионе — Иран заявил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км
-
Telegraph об обогащённом до 84% уране: серьёзный шаг Тегерана на пути к обладанию ядерным оружием
-
FAZ: беспринципность США сплотила лидеров Китая и Ирана
-
GT: Китай надеется укрепить партнёрство с Ираном благодаря визиту президента Раиси