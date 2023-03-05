Das Erste: шаг к возрождению сделки — Иран разрешит МАГАТЭ более тщательно проверять свои ядерные объекты

Иран разрешит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) более тщательно инспектировать свои ядерные объекты, сообщает Das Erste со ссылкой на совместное заявление МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Детали усовершенствованного режима инспекций ещё предстоит уточнить обеим сторонам. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, соглашение между МАГАТЭ и Ираном «поможет возродить» Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран разрешит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) более тщательно инспектировать свои ядерные объекты. Об этом заявили МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Перед этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провёл переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране. Однако детали усовершенствованного режима инспекций ещё предстоит уточнить обеим сторонам, говорится в совместном заявлении, передаёт Das Erste.

Гросси подтвердил готовность Ирана повторно подключить камеры наблюдения и другое оборудование для мониторинга нескольких ядерных объектов. Была достигнута договорённость о том, «что камеры и системы наблюдения снова будут работать», заявил Гросси после своего возвращения из Тегерана. По его словам, эти меры будут реализованы «очень скоро». Кроме того, Гросси сообщил, что МАГАТЭ планирует на 50% увеличить число инспекций на объекте в Фордо, где были обнаружены следы урана, обогащённого до 83,7%.

Целью визита Гросси в Тегеран являлось улучшение доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Кроме того, в беседах с руководством страны глава МАГАТЭ собирался затронуть вопросы, касающиеся предполагаемой секретной ядерной деятельности Ирана в прошлом.

Недавно эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана, обогащённого до 83,7% вместо ожидаемых 60%, на ядерном объекте в Фордо. С тех пор МАГАТЭ пытается выяснить, намеренно ли Иран обогатил уран до уровня чуть ниже 90%, необходимого для создания ядерного оружия, или же это произошло «непреднамеренно» вследствие накопления топлива в трубах, соединяющих центрифуги, как утверждает Тегеран. Израиль и США выразили обеспокоенность тем, что Иран может использовать уран для разработки и создания ядерного оружия.

Ещё в январе Гросси заявил, что у Ирана уже достаточно обогащённого урана для производства нескольких единиц ядерного оружия.

Согласно отчёту МАГАТЭ, общее количество обогащённого урана в Иране в настоящее время составляет 3,76 тонны вместо максимально допустимого показателя в размере 202,8 кг. С ноября запасы урана, обогащённого до 20%, увеличились на 48 кг и достигли отметки 435 кг. Запасы урана, обогащённого до 60%, выросли на 25 кг и в настоящее время составляют почти 88 кг. Тегеран всегда подчёркивал, что заинтересован в использовании атомной энергии исключительно в мирных целях.

Ранее в Тегеране Гросси заявил, что соглашение между МАГАТЭ и Ираном окажет самое позитивное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Мы готовы продолжать работу с иранской стороной, и соглашение, которого мы собираемся достичь, поможет возродить СВПД», — заявил Гросси.

Тегеран пошёл на уступки незадолго до начала очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник. В прошлом году совет дважды осудил Иран за отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, пишет Das Erste.