80% населения мира проживает в странах, которые не поддерживают антироссийские санкции Запада, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И одна из них — это Греция, которая продолжает осуществлять транспортировку российской нефти на своих танкерах, несмотря на эмбарго. Дело в том, что у Афин очень большой флот грузовых судов и, соответственно, влияние в сфере морских перевозок, поэтому у них получается продвигать свои интересы даже на уровне ЕС, объясняет немецкое издание.

На данный момент 80% людей живут в государствах, которые не присоединились к антироссийским санкциям Запада, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В списке тех, кто не поддерживает штрафные меры, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Индонезия, Мексика, Пакистан и даже страна — член НАТО Турция. В отличие от Запада они не отказываются от дешёвого российского газа и нефти и, соответственно, обеспечивают себе конкурентное преимущество перед, к примеру, немецкой экономикой.

В этот список стоит внести и Грецию, благодаря которой введённое ещё в прошлом году США и ЕС эмбарго на российское чёрное золото по сути оказалось бездейственным, продолжает немецкое издание. Дело в том, что у Афин очень большой флот нефтяных танкеров. Им принадлежит 105 из 667 грузовых судов для перевозки сжиженного природного газа. Поэтому страна обладает большим влиянием в транспортной сфере и способна продвигать свои интересы на уровне ЕС.

Как только греческие судоходные компании начинают терять деньги, у них тут же заканчиваются силы для борьбы с главой Кремля Владимиром Путиным, поясняют эксперты. Без их поддержки российский экспорт был бы существенно ограничен. А так танкеры продолжают перевозить российское чёрное золото, помогая Кремлю наполнять свой бюджет и сдерживать глубокую рецессию.

До начала боевых действий на Украине на Россию приходилось 34% из общего объёма греческих танкерных перевозок. Сейчас этот показатель вырос до 50%. Так что в то время как большая часть западных предприятий ушла из России, греческие компании не спешат этого делать. И до сих пор против них или самой Греции не введены никакие санкции, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.