Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил за снижение расходов на электроэнергию для промышленности за счёт государственного финансирования, пишет Das Erste. По его словам, это стоит денег и требует согласования в федеральном правительстве, однако в противном случае Германии грозит потеря ключевых технологий. Как отмечает издание, представители немецкой промышленности уже давно жалуются на то, что цены на электроэнергию делают страну непривлекательным местом для ведения бизнеса.

Представители немецкой промышленности уже давно жалуются на то, что цены на электроэнергию делают Германию непривлекательным местом для ведения бизнеса в условиях международной конкуренции. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее заявлял, что намерен представить концепцию преодоления этой проблемы. На мероприятии в Киле, организованном медиагруппой RND, он выдвинул конкретное предложение. Он высказался за снижение расходов на электроэнергию для промышленности за счёт государственного финансирования, пишет Das Erste.

«Вся экономика в настоящее время активно обсуждает цену на электроэнергию для промышленных предприятий, и я думаю, что мы должны это сделать, — заявил политик. — Это стоит денег и требует согласования в федеральном правительстве. Если мы ограничим цены, мы потеряем деньги. Если мы не ограничим их, мы можем потерять отрасли будущего». По словам Хабека, речь идёт о периоде четыре года или пять лет. Германия должна следить за тем, чтобы ключевые технологии «не мигрировали» в Китай и США, подчеркнул он.

На встрече в Киле министр экономики выразил уверенность в том, что партия «Союз 90 /Зелёные» в долгосрочной перспективе завоюет расположение избирателей благодаря своим действиям в области климатической политики. «У нас есть прекрасная возможность проявить себя в условиях кризиса», — отметил Хабек. Указав на отказ федерального правительства от увеличения сроков эксплуатации АЭС и более широкого использования угольной энергии, Хабек подчеркнул, что зелёные продемонстрировали способность «прыгнуть выше головы».

До следующих выборов в бундестаг в 2025 году может ещё многое измениться. Партия «Союз 90 /Зелёные» в настоящее время набирает от 15% до 18% голосов в опросах, что немного выше её результата на выборах 2021 года. В середине прошлого года партия набирала в опросах более 20% голосов, пишет Das Erste.