Der Tagesspiegel: почти 80% жителей Германии против отказа от газового и нефтяного отопления

Немецкое правительство собирается запретить использование в жилых домах отопительных систем на нефти и газе, сообщает Der Tagesspiegel. Вместо этого планируется использовать экологичную технику, которая будет работать на возобновляемых источниках энергии. Но уже на самом раннем этапе соответствующий законопроект наткнулся на мощное сопротивление со стороны граждан ФРГ. 78% из них не поддерживают реформу, а в Восточной Германии и того больше — 91%, рассказывает немецкое издание.

Коалиционное правительство в Германии планирует снизить выбросы CO₂ в жилых зданиях и для этого собирается ввести запрет на использование систем отопления на нефти и газе, сообщает Der Tagesspiegel. Власти хотят заменить их экологичной техникой, которая будет как минимум на 65% использовать возобновляемые источники энергии.

Пока что есть только законопроект, который был с большим трудом согласован правительственными партиями в конце марта этого года. Но граждане ФРГ забраковали инициативу уже на самом раннем этапе. Как показывают результаты опросов, 78% немцев не поддерживают реформу. При этом в Восточной Германии этот показатель ещё выше: 91%.

В бундестаге поддержкой большинства этот законопроект пользуется исключительно в зелёной партии, продолжает издание. И то речь идёт только о 53%. Автор инициативы, министр экономики Роберт Хабек, наверняка разочарован реакцией своих однопартийцев. Активнее же всего против реформы выступают члены «Альтернативы для Германии» — 98%.

Однако можно исходить из того, что она всё-таки будет проведена, считает Der Tagesspiegel. Ведь все основные спорные моменты были прояснены ещё в конце марта. В среду на этой неделе федеральное правительство согласовало необходимый план действий. Теперь же законопроект будет рассмотрен в парламенте и в него будут внесены необходимые правки.

При этом некоторые политики убеждены, что без исправлений не обойдётся, ведь в нынешнем виде реформа не применима на практике. В вопросах улучшения тепловых сетей и использовании водорода необходимо согласовать приемлемые сроки переходного периода, а также определиться с тем, какая энергия будет использоваться в это время.