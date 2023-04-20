NBC News: в США через день происходят химические пожары или выбросы токсичных веществ

В Соединённых Штатах растёт беспокойство в связи с воздействием химических веществ на население. По данным службы мониторинга, случаи взрывов, пожаров и утечки опасных химических веществ происходят регулярно. Всё это на фоне новостей о росте в стране показателей заболеваемости раком лёгких у некурящих. NBC News уточняет, что исследователи винят в этом загрязнение воздуха и воздействие ядовитых веществ.

От масштабного пожара в штате Джорджия до разлива химикатов возле Филадельфии, крушение поезда в Ист-Палестайн, пожар на заводе по переработке пластика в городе Ричмонд в Индиане. Больше всего пугает страх перед неизвестным.

Агентство по охране окружающей среды США обнаружило цианистый водород, бензол, хлор и окись углерода.

ЛИН ЧИЛДЕРС: Мне тяжело дышать, лёгкие болят. У меня очень сильные головные боли.

Лин Чилдерс уже страдал от эмфиземы лёгких. Он живёт в пяти с половиной милях от места пожара в Ричмонде и работал в саду со своей правнучкой.

ЛИН ЧИЛДЕРС: Чёрная сажа или что-то вроде того начала падать с неба.

Шериз Моньян живёт в Ист-Палестайн.

ШЕРИЗ МОНЬЯН: Я беспокоюсь за себя, но прежде всего я хочу убедиться, что с моими детьми всё будет в порядке.

По подсчётам коалиции групп, работающих над отслеживанием и предотвращением химических катастроф, в США через день происходят взрывы химического пожара или выбросы токсичных веществ.

МАЙЯ НАЙ, организация Coming Clean Federal Policy Direction: Это просто перебор. Вы же не можете почувствовать запах рака на коже, верно? Эти химикаты могут нанести вред либо немедленно, либо в долгосрочной перспективе.

Коалиция требует от Агентства по охране окружающей среды ужесточения правил хранения опасных материалов, перехода на более безопасные альтернативы и информирования соседей и пожарных о наличии токсичных веществ во дворах домов.

Эксперты предупреждают, что даже кратковременное воздействие некоторых токсинов может нанести длительный вред.

ПАНАГИС ГАЛЬЯЦАТОС, доцент школы медицины Джонса Хопкинса: Эффект может длиться некоторое время. Как долго? Может, неделями, может, месяцами, а может, и годами.

Линн Чилдерс больше всего переживает за свою четырёхлетнюю правнучку.

ЛИНН ЧИЛДЕРС: Мне в этой жизни осталось немного. Но мои внуки и правнуки… какой будет долгосрочный эффект для их здоровья?

Беспокойство в связи с опасными веществами усиливается на фоне новостей о росте в США показателей заболеваемости раком лёгких у некурящих. Исследователи винят в этом воздействие загрязнения воздуха и ядовитые вещества.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.