MSNBC: бронхит, жжение в глазах, хрипота — после разлива ядохимикатов жители Огайо жалуются на плохое самочувствие

За три недели после крушения поезда с токсичными веществами в Ист-Палестайне, в штате Огайо, президент Байден не посетил пострадавший от происшествия город и не планирует, сообщает MSNBC News. Местные жители тем временем страдают от бронхита, хрипоты, жжения в глазах и призывают власти обеспечить их необходимыми ресурсами, отмечает корреспондент.

Переместимся в Ист-Палестайн, штат Огайо. Местные жители жалуются на здоровье спустя три недели после того, как с рельсов сошёл поезд, перевозивший ядохимикаты. NBC News сообщает, что у нескольких человек уже были диагностированы заболевания, связанные с влиянием химикатов на организм, в том числе бронхит. К нам присоединяется корреспондент NBC Джесси Кёрш, он находится в Ист-Палестайне. Джесси, эта ситуация продолжается уже не первый день и вы были там с самого начала. Многие люди обоснованно переживают не только из-за последствий, которые они ощущают сейчас, но и из-за того, что может начаться через несколько недель или месяцев. Я знаю, что прошлой ночью состоялось городское собрание. Что говорят местные?

ДЖЕССИ КЁРШ, корреспондент: Да, Ясмин. Я не был здесь в момент, когда произошла катастрофа, но на месте оказалась команда нашего канала. Чтобы подчеркнуть непрерывный характер этой кризисной ситуации, стоит отметить, что прошло уже три недели с момента схода поезда с рельсов. Тогда же началось беспокойство, связанное с токсичными веществами, которые выливались из цистерн. Люди до сих пор рассказывают нам о проблемах со здоровьем. То есть даже те, кто только приехал сюда, так же слышат от местных о бронхите, жжении в глазах, хрипоте в горле. Эти проблемы по-прежнему беспокоят жителей города.

На прошедшем ночью городском собрании выступала известная экоактивистка Эрин Брокович, она возглавила усилия по оказанию юридического давления на железнодорожную компанию Norfolk Southern. Её представители сообщают, что не могут комментировать вопросы судебного разбирательства. Посыл Брокович местным жителям весьма прост: доверяйте своему организму. Вне зависимости от того, что говорят официальные лица и руководство железнодорожной компании о качестве воды и воздуха на данный момент или о том, что может быть в будущем. Доверяйте своим ощущениям и следите за симптомами. Нам также рассказали, что людей просят записывать свои ощущения, вести дневник заметок. Очевидно, что это нужно для формирования дела для суда.

Джесси, администрация Байдена и её реакция на произошедшее стали объектом критики. Я знаю, что на данный момент президент ещё не посещал этот город. Министр Буттиджич приезжал туда пару дней назад, во время визита его также раскритиковали. Что говорят местные?

ДЖЕССИ КЁРШ: Наш продюсер Уилл недавно разговаривал с жителем города и сказал, что президент не планирует приезжать в Ист-Палестайн. На что местный житель ответил, что для него это не имеет значения, если городу предоставят необходимые ресурсы. Мы знаем, что сотрудники Агентства по охране окружающей среды находятся на местах. Нам также сообщили, что работники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Центров по контролю и профилактике заболеваний тоже тут, с последними мы вскоре должны побеседовать. Цэпэзэшники обходят все дома, чтобы узнать у людей, как они себя чувствуют и что можно сделать в дальнейшем. Федеральные власти тут, и президент был весьма настойчив, утверждая, что они и были тут с самого начала. Вот фрагмент его выступления.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы прибыли на место через два часа после крушения поезда, через два часа! Я говорил с каждым ответственным лицом и в Пенсильвании и в Огайо. Мысль о том, что мы якобы ничего не делаем, попросту ошибочна. Я пристально слежу за ситуацией, и мы делаем всё возможное.

ДЖЕССИ КЁРШ: Повторюсь, у президента пока что нет в планах посещения этого города. Его предшественник, бывший президент Дональд Трамп, был тут в начале недели, как и представитель Агентства по охране окружающей среды из администрации Байдена и министр транспорта Пит Буттиджич. Так, этот городок попал в эпицентр этакого политического «футбольного матча». Но повторюсь, как подчеркнул один из местных жителей: «Нам просто нужны ресурсы».

Да. И люди обоснованно переживают за своё здоровье и благополучие, это можно понять. С нами был Джесси Кёрш.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2023 года.