Hill: более 14 млн американцев живут вблизи источников канцерогенных газов

Как показало исследование, выбросы бесцветного канцерогенного газа, производимого при стерилизации медицинского оборудования, представляют риск более чем для 14 млн американцев, проживающих в радиусе пяти миль от источников таких выбросов. При этом коммерческие стерилизаторы зачастую находятся в зданиях, совершенно не похожих на промышленные или научные объекты, и многие люди даже не догадываются, что они живут или работают рядом с потенциальным источником опасных загрязнений, сообщает The Hill.

Группа экспертов проанализировала 104 расположенных в США объекта, которые являются источниками выбросов канцерогенного оксида этилена, и выяснила, что около 14,2 млн человек проживают в радиусе пяти миль от одного из них. Кроме того, в этой зоне находится более 10 тыс. школ или других других детских учреждений, пишет The Hill.



По словам экспертов, расположенные рядом с детскими учреждениями объекты представляют особую опасность. Дело в том, что оксид этилена является «мутагеном» — это означает, что его вдыхание может повредить ДНК клеток человеческого организма, а клетки детей делятся быстрее, чем у взрослых, поясняется в статье.



Было определено в общей сложности 12 населённых пунктов, которые эксперты назвали наиболее опасными, поскольку там жители подвергаются воздействию как минимум сразу двух коммерческих стерилизаторов, расположенных в пределах десяти миль. В ходе исследования также выяснилось, что наиболее негативному влиянию подвергаются районы проживания национальных меньшинств и людей с самыми низкими доходами, говорится в статье.



При этом наиболее критическая ситуация, по мнению исследователей, сложилась в Пуэрто-Рико: там было обнаружено семь коммерческих стерилизаторов, расположенных так, что в радиусе пяти миль от них проживает в общей сложности 413 тыс. человек — это составляет более 10% от всего населения острова, насчитывающего чуть более 3 млн человек, сообщает The Hill. Кроме того, большое количество аналогичных объектов находится в американских штатах Калифорния и Техас, которые являются самыми густонаселёнными.



Предполагается, что Агентство по охране окружающей среды в этом месяце примет новые правила, которые позволят сократить нормы допустимых выбросов для коммерческих стерилизаторов. Однако это поможет лишь частично решить проблему, предупреждают эксперты, поскольку существуют и другие источники загрязнений.



«Существует шесть или семь других видов объектов, также выбрасывающих в атмосферу оксид этилена, которые всё ещё нуждаются в обновлении стандартов», — подчеркнула Минови в интервью The Hill. По её словам, в число таких опасных объектов, кроме коммерческих стерилизаторов, входят и больничные стерилизаторы медицинского оборудования, а также расположенные на территории США различные заводы по производству органических химикатов.