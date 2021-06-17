Le Figaro: мороженое, хлеб, печенье — Франция отзывает 7 тысяч продуктов из-за канцерогена

Власти Франции отозвали из магазинов более 7 тысяч продуктов питания различных ценовых категорий и марок из-за повышенного содержания окиси этилена, которая может вызвать рак и генетические аномалии, сообщает Le Figaro. Предупреждение поступило год назад из Бельгии, где обнаружили превышение опасного вещества в партии кунжута, отправленной для реализации в соседнюю страну.

Во Франции на этой неделе обещают жаркую погоду, однако наслаждаться прохладным мороженым надо с осторожностью, пишет Le Figaro: за последние дни Главное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) отозвало более 90 различных марок из супермаркетов из-за содержания в них опасного канцерогена.

Как рассказывает издание, в начале сентября 2020 года бельгийские коллеги проинформировали DGCCRF о том, что в импортированных партиях семян кунжута превышены максимально допустимые пределы содержания оксида этилена. Он используется для борьбы с плесенью, однако Национальный научно-исследовательский институт Франции (INRS) внёс его в список как «способный вызывать рак» и «вызывать генетические аномалии». С 2011 года это вещество запрещено использовать в качестве защиты продуктов питания.

После предупреждения из Бельгии французское Главное управление начало расследование, чтобы выяснить причину этого заражения. В ожидании результатов проверки DGCCRF отозвало все продукты, в которых содержание оксида этилена превышает допустимые пределы: среди них есть те, которые содержат заражённый кунжут, псиллиум и специи, которые могут быть заражены, а также камедь рожкового дерева, которая используется в качестве стабилизатора для мороженого.

Каждый отозванный продукт обычно появляется на сайте RappelConso, а полный и постоянно

обновляемый список доступен на сайте Министерства экономики, сообщает французская газета. Всего речь идёт о более чем 7 тыс. продуктов широкого ассортимента категорий и брендов: хлебе, бургерах, крекерах, сухарях, печенье, хлопьях, муке, мороженом и сорбетах, соусах и маслах, сырах, блюдах быстрого приготовления, чае и кофе.

В заключение Le Figaro указывает, что DGCCRF призывает производителей самим начать отзыв партий сырья и переработанных продуктов, в которых содержится оксид этилена. Потребители, которые приобрели заражённый товар, также должны прийти в магазин, чтобы узнать условия его возврата и выплаты компенсации. При этом тех, кто уже съел эти продукты и наблюдает у себя побочные эффекты, приглашают проконсультироваться с врачом.