CNN: лишь в 13 странах мира уровень загрязнения воздуха не превышает нормы ВОЗ

Согласно новому отчёту, всего в 13 странах и территориях мира в 2022 году содержание смога и различных примесей в воздухе не превышало безопасных норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения. Каждый год миллионы людей умирают от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. По мере того как глобальная экономика в прошлом году всё больше активизировалась, преодолевая негативное влияние пандемии COVID-19 и восстанавливая промышленное производство, выбросы в атмосферу в большинстве регионов вновь достигли тревожного уровня, сообщает CNN.

Как показали результаты нового исследования компании IQAir, которая отслеживает качество воздуха во всём мире, примерно на 90% проанализированных экспертами стран и территорий среднегодовой уровень загрязнения воздуха превышает нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Эти нормативы ВОЗ относительно качества воздуха и предельно допустимого содержания в нём различных примесей были введены, чтобы помочь правительствам разных стран разработать правила для защиты здоровья населения, поясняет CNN.



Однако новый отчёт IQAir показал, что в 2022 году загрязнение атмосферы достигло «тревожного уровня», отмечается в статье. Эксперты проанализировали среднее качество воздуха в 131 стране и территории мира и обнаружили, что только 13 из них в прошлом году могли похвастаться относительно «здоровым» качеством воздуха, сообщает CNN.

В их число вошли шесть стран: Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия и Новая Зеландия, — а также семь территорий в Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне, включая Гуам и Пуэрто-Рико. Взятые там пробы соответствовали требованиям ВОЗ, согласно которым средний уровень содержащихся в воздухе загрязнений не должен превышать 5 микрограммов на кубический метр.



При этом семь других стран мира: Чад, Ирак, Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейт и Индия — имели очень плохое качество воздуха, которое в десять или более раз превышало рекомендованные ВОЗ нормативы. Там средний уровень загрязнения составлял более 50 микрограммов на кубический метр, поясняется в статье. В сентябре 2021 года ВОЗ ужесточила свои ежегодные рекомендации по загрязнению воздуха, сократив допустимое количество мелких твёрдых частиц с 10 до 5 микрограммов на каждый кубический метр.



В рамках исследования эксперты уделяли особое внимание мелким твёрдым частицам (обозначенным в классификации как PM2.5), которые являются мельчайшими, но при этом наиболее опасными загрязнителями, поскольку при вдыхании человеком они проникают глубоко в лёгочную ткань, а оттуда могут попасть в кровоток. Источником этих опасных частиц обычно становятся пыльные бури и лесные пожары, а также сжигание ископаемого топлива, сообщает CNN.



По имеющимся данным, их попадание в человеческий организм может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая астму, болезни сердца и другие респираторные заболевания. В результате каждый год миллионы людей во всём мире умирают от проблем со здоровьем, связанных с повышенным загрязнением воздуха.



В частности, согласно данным агентства при ООН, в 2016 году около 4,2 млн преждевременных смертей были связаны именно с мелкодисперсными твёрдыми частицами. ВОЗ полагает, что если бы её последние рекомендации можно было применить уже тогда, то смертей, связанных с загрязнением атмосферы, могло бы быть почти на 3,3 млн меньше, говорится в статье.



В новом отчёте IQAir также подчёркивается, что у экспертов вызывает тревогу неравенство в плане борьбы с загрязнениями. В частности, отсутствие специальных станций для мониторинга состава атмосферы во многих развивающихся странах Африки, Южной Америки и Ближнего Востока приводит к нехватке реальных данных о качестве и составе воздуха в этих регионах, пишет CNN.



И хотя в Африке число стран, включённых в последний анализ, выросло по сравнению с 2021 годом, однако этот континент по-прежнему остаётся наименее исследованным: по данным IQAir, только 19 из 54 африканских стран располагали достаточными данными со своих станций мониторинга. Как рассказала Глори Долфин Хаммес, генеральный директор подразделения IQAir в Северной Америке, каждый раз, когда им удаётся добавить какую-то новую страну, где раньше не было данных о качестве воздуха, — она неизбежно оказывается в верхней части списка самых загрязнённых территорий.



В частности, по её словам, именно так случилось и с Чадом, включённым в исследование только в 2021 году. «Если вы посмотрите на так называемые спутниковые или смоделированные данные, то Африка, вероятно, будет самым загрязнённым континентом на планете, но у нас нет оттуда достаточного количества данных. Это означает, что нам нужно гораздо больше данных, чтобы действительно определить, какие страны и города в мире являются самыми загрязнёнными», — пояснила Хаммес в интервью CNN.



Однако одним из самых больших препятствий на данный момент, по её мнению, является то, как местные власти в настоящее время контролируют качество воздуха. Дело в том, что большинство правительств склонны вкладывать средства в такое оборудование и инструменты, которые не позволяют с точностью измерить количество мелкие твёрдых частиц в воздухе, заявила Хаммес.



По словам исследователей, основными источниками загрязнения воздуха во всём мире в прошлом году стали лесные пожары, а также сжигание большого количества ископаемого топлива для производства энергии и в сфере транспорта. Это наносит значительный ущерб «наиболее уязвимым и маргинализированным сообществам», подчёркивают эксперты.



«Это в буквальном смысле показывает, что мы на нашей планете продолжаем эти нездоровые отношения с ископаемым топливом. Мы по-прежнему зависим от ископаемого топлива, в то время как именно ископаемое топливо вызывает большую часть загрязнений воздуха на этой планете, с которым нам приходится сталкиваться», — отметила Хаммес в интервью CNN.



Она также рассказала, что лесные пожары, зачастую вызванные глобальными изменениями климата, также играют значительную роль в ухудшении качества воздуха, и особенно это касается США. В отчёте особо отмечается, что масштабные лесные пожары в этой стране быстро сводят на нет улучшения в отношении качества воздуха, которые удалось достигнуть в США за последнее десятилетие. «Лесные пожары — это проблема глобального потепления, и они создают, по существу, небезопасные условия», — подчеркнула Хаммес.



По данным исследования, наихудшее качество воздуха в США в прошлом году было зафиксировано в городе Коффивилл (штат Канзас). Уровень загрязнения атмосферы там оказался в 2,6 раза выше порога безопасности, установленного Всемирной организацией здравоохранения. По мнению экспертов IQAir, это связано с тем, что по соседству расположен нефтеперерабатывающий завод.



Что касается самых крупных американских городов с наиболее загрязнённым воздухом, то здесь лидируют Колумбус (штат Огайо), Атланта и Чикаго. Исследователи также отметили, что в штате Калифорния расположены 10 из 15 крупных городов с худшими показателями по загрязнению, включая Лос-Анджелес и Сакраменто.



В то же время Китай, который на протяжении десятилетий традиционно попадал в верхнюю часть списка стран с самым высоким уровнем загрязнения, в 2022 году продемонстрировал заметное улучшение качества воздуха. В частности, почти в 64% из 524 проанализированных городов материкового Китая наблюдалось снижение годового уровня выбросов мелких частиц, говорится в статье. Однако широкое использование угля в этой стране по-прежнему является серьёзной проблемой для климата и окружающей среды, поэтому, несмотря на улучшения, ни один из китайских городов пока не соответствует рекомендованным нормам ВОЗ.



Как считает Хаммес, правительства разных страны должны использовать возможность учиться друг у друга и перенимать положительный опыт. Например, принимать во внимание, какие конкретно меры используют регионы с лучшим качеством воздуха, чтобы осуществлять постепенный переход от загрязняющих окружающую среду производств к более экологичным формам энергии, таким как солнечная энергия или сила ветра.



Также крайне важно расширять сеть мониторинга качества воздуха, особенно в преимущественно неблагополучных регионах, считает эксперт. «Мы уже убедились, что там, где проводятся измерения, осуществляются и конкретные действия. Нам необходимо собирать больше данных. Нам нужно информировать людей и делиться с ними этой информацией, причём она должна быть бесплатной и доступной, чтобы они могли делать более осознанный выбор», — заключила Хаммес в интервью CNN.