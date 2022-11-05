CNA: люди дышат дымом — индекс качества воздуха в Нью-Дели достиг опасных значений
Жители Нью-Дели испытывают трудности с дыханием, поскольку концентрация токсичного смога в индийской столице достигла опасного уровня. Сейчас 20-миллионное население города фактически дышит дымом. Индекс качества воздуха превысил 800 пунктов в некоторых частях города. Показатель 400 означает, что это скажется на здоровых людях и серьёзно навредит тем, у кого уже есть заболевания. Родители и эксперты по окружающей среде требуют, чтобы школы прекратили работу.
Дели покрыт смогом каждую зиму, поскольку тяжёлый холодный воздух удерживает строительную пыль, выхлопные газы и дым от сжигаемых в соседних штатах полей. Власти поручили остановить все строительные и демонтажные работы, призвав горожан работать из дома, чтобы сократить объём выбросов. Однако многие раскритиковали меры властей, отмечая, что они не решают суть проблемы.
В прямом эфире из Нью-Дели к нам присоединяется Неха Пуниа с сюжетом на эту тему. Неха, правительство сталкивается с большим давлением, его призывают принять более жёсткие меры, чтобы снизить уровень загрязнения. Уже начали искать виновных, а ситуация стала «горячей точкой» в мире политики.
Да, в Нью-Дели сложная ситуация. Неха, спасибо вам за новую информацию. Это было прямое включение из Нью-Дели.
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