Time: мировые бренды не сдержали обещания сократить использование пластика

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Der Spiegel: в Германии опасаются нехватки персонала в клиниках Der Spiegel
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.
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Nike объявил о приостановке сотрудничества с Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме
Американская компания Nike объявил о приостановке сотрудничества с защитником «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме.
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В МЧС сообщили, что комиссия во главе с замминистра направилась на место пожара в Кострому
Комиссия Центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильёй Денисовым направилась на место пожара в кафе в Кострому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
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Diario Sport: у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике
«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву во время зимнего трансферного окна.
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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 15
Число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 15. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Итальянский журналист сравнил Дивеева с Кьеллини и Бонуччи
Итальянский журналист Массимилиано Мартини сообщил, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересовались клубы Серии А.
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В Канаде сообщили, что «Монреаль» готов обменять Дадонова
«Монреаль Канадиенс» готов обменять российского нападающего Евгения Дадонова, а также нападающих Майка Хоффмана и Джонатана Друэна.
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Судья Верховного суда ДНР находится в тяжёлом состоянии после покушения
На судью Верховного суда ДНР совершено покушение, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в МВД республики.
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Зиньковский поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поддержке болельщиков красно-белых.
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Уголовное дело возбудили по факту пожара в кафе в Костроме
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
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Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед ЧМ-2022
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.
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Эксперты прогнозируют рост курса доллара максимум до 67 рублей до конца года
Курс доллара к концу 2022 года может вырасти максимум до 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости экспертов.
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В «Спартаке» объяснили оскорбительную кричалку игрока молодёжки в адрес ЦСКА
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал поведение игрока молодёжной команды Михаила Пилипенко после матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) с ЦСКА (2:1).
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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме достигло 13
Число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Глушаков поздравил супругу с победой в Кубке России по футболу
Игрок «Химок» Денис Глушаков поздравил супругу футболистку ЦСКА Ксению Коваленко с победой в Кубке России по футболу.
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Россия и Ирак ведут подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве в атомной сфере
Россия и Ирак ведут подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий. Об этом заявили в российском посольстве в Багдаде.
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Соболенко обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте (США).
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Трусова и Кондратюк заявили, что их не смущают вопросы об отношениях
Российская фигуристка Алина Загитова в своём влоге в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом» спросила Александру Трусову и Марка Кондратюка о том, смущают ли их вопросы об отношениях.
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В прокуратуре сообщили, что число погибших при пожаре в кафе в Костроме достигло семи
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме, предварительно, выросло до семи человек. Об этом сообщили в прокуратуре области.
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Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче МФЛ
Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).
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Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с Россельхозбанка
Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
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Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало» в НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Компания Маска объявила о начале полномасштабных испытаний проекта Hyperloop
Компания американского бизнесмена Илона Маска The Boring Company объявила о начале испытаний проекта сверхскоростного пассажирского поезда Hyperloop, который движется в тоннеле с разрежённым воздухом.
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РИА Новости: в Костроме во время пожара погибли пять человек, ещё четверо пострадали
Из-за пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли пять человек, ещё четверо пострадали.
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Байден: купленный Илоном Маском Twitter извергает ложь по всему миру
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Twitter, который был куплен предпринимателем Илоном Маском, извергает ложь по всему миру.
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Глава Якутии: первый вице-премьер республики Бердников станет замглавы Мариуполя
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что первый вице-премьер республики Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого заместителя главы Мариуполя.
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В Прибалтике заявили о намерении изолировать Россию от европейского сообщества
Участники Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии — обозначили свою позицию по поводу конфликта на Украине. В принятой резолюции по итогам 41-й сессии они сообщили о намерении «изолировать Россию от европейского сообщества». RT ознакомился с документом.
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AT: США правит не Байден, а сети организаций миллиардера Джорджа Сороса
Обозреватель The American Thinker Брайан Каменкер заявил, что действия Джо Байдена в роли президента США указывают на то, что Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций.
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Специалист Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о влиянии низких температур на гаджеты.
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Таиланд заявил о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украине
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство готово предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога.
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В ДНР сообщили, что у ВС Украины не стало больше оружия
Количество вооружений, используемых ВСУ, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику заменяют западными образцами, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.
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Илон Маск: Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире
Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что приобретённая им за $44 млрд платформа Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире.
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Врачи дали советы, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью
Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредили в беседе с RT, что осенью у некоторых людей могут обостряться такие заболевания, как артрит и остеохондроз.
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МИД России: Москва продолжит поднимать проблему сноса советских памятников в Европе
Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях, заявил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
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Четыре человека пострадали из-за пожара в кафе в Костроме
В результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме пострадали четыре человека, сообщает МЧС России.
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Пентагон: США создают в ФРГ штаб для поставок оружия Украине в долгосрочной перспективе
Соединённые Штаты создают в ФРГ новую группу помощи, которая будет заниматься контролем над поставками вооружений в Киев в долгосрочной перспективе, заявила заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
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МИД России: охота ВСУ на российских журналистов является вопиющим нарушением прав человека
Призывы Киева к насилию в отношении российских журналистов, работающих в зоне СВО, являются вопиющим нарушением прав человека, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
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СЦКК ЛНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Байден заявил об оптимистичном настрое перед выборами в конгресс США
Американский президент Джо Байден сообщил, что оптимистично настроен перед промежуточными выборами в конгресс США, запланированными на 8 ноября.
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Бывший советник Трампа: США выделяют Киеву $2,5 млн в час
Соединённые Штаты выделяют Киеву около $2,5 млн в час. Об этом в интервью Fox News заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
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Антонов: Западу нужно думать не о накачивании Украины оружием, а о переговорном решении
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Западу необходимо думать о том, как найти переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.
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Во французском парламенте отклонили инициированный левыми вотум недоверия правительству
Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству, инициированный фракцией левой партии Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция».
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Посол Антонов: США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена
Российский посол Анатолий Антонов заявил, что от Соединённых Штатов не поступало предложение организовать встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
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Блинкен: у России будет интерес к экспорту нефти после введения ценового потолка
Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти даже после введения потолка цен на энергоресурсы.
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Tagesschau: около 200 тысяч человек приняли участие в забастовках на промпредприятиях ФРГ
Почти 200 тыс. рабочих приняли участие в забастовках на сталелитейных предприятиях Германии в течение первой недели протеста.
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Бастрыкин поручил доложить о проверке жестокого обращения с дельфинами в Севастополе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе.
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Шойгу: разведчики решают самые сложные задачи в рамках СВО
Разведка в рамках спецоперации на Украине решает самые сложные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в День военного разведчика.
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В Народной милиции ЛНР сообщили о стабилизации ситуации в районе Сватово — Кременная
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в районе Сватово — Кременная стабилизировалась.
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Хави: Пике может стать президентом или кем угодно
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру футболиста.