Guardian: микропластик впервые обнаружили в грудном молоке

Новорожденные дети поглощают крошечные частицы пластика вместе с молоком матери, приводит The Guardian результаты исследования итальянских учёных. Вред здоровью младенцев от микропластика ещё предстоит оценить, однако эксперты призывают не отказываться от грудного вскармливания, потому что у него гораздо больше преимуществ, пишет The Guardian.
Итальянские учёные впервые обнаружили микропластик в грудном молоке и серьёзно озабочены его возможным влиянием на здоровье малышей, сообщает The Guardian. Дети особенно восприимчивы к химическим загрязнениям, поэтому требуется срочно провести дополнительные исследования в этой сфере. При этом эксперты подчёркивают, что пока молоко матери остаётся лучшим вариантом для кормления новорожденных.
Как рассказывает издание, учёные взяли образцы молока у 34 здоровых матерей в Риме спустя неделю после рождения детей. В 75% из них выявили микропластик. Предыдущие исследования продемонстрировали вредное воздействие этих веществ на клетки человека, лабораторных животных и морских обитателей, однако неясно, как они влияют на живого человека. Часто в составе пластика содержатся опасные химикаты — например, фталаты, которые уже находили в грудном молоке.
В ходе исследования его авторы записывали, какие продукты и напитки в пластиковых упаковках употребляли участницы, а также какие предметы личной гигиены с содержанием пластика они использовали. Однако учёные не нашли взаимосвязь между бытовыми привычками и появлением микроплатика в молоке. Такой вывод заставил их предположить, что широкое распространение микропластика в окружающей среде сделал «неизбежным» его попадание в человеческий организм.
Британская газета напоминает, что два года назад группа итальянских учёных выявила наличие микропластика в человеческой плаценте. Доктор Валентина Нотастефано из Политехнического университета провинции Марке в итальянском городе Анкона отмечает, что новые данные только усилили беспокойство учёных о здоровье детей. «Жизненно необходимо определить возможности для сокращения воздействия этих вредных веществ во время беременности и кормления грудью», — считает эксперт. При этом она подчёркивает, что «преимуществ у грудного вскармливания гораздо больше, чем недостатков, вызванных присутствием вредного микропластика». Подобные исследования должны приводить не к отказу от материнского молока, а повышать общественную осведомлённость, чтобы заставить политиков продвигать законы для сокращения загрязнения, приводит мнение Нотастефано The Guardian.
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