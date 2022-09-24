BFM TV: почти половина европейской молодёжи страдает от экотревожности

Вслед за Гретой Тунберг 45% молодёжи в десятке западных стран, в том числе во Франции, обеспокоены глобальным потеплением, приводит BFM TV данные проведённого исследования. При этом если некоторых такая экотревожность подталкивает к активным действиям и забастовкам, другие чувствуют себя полностью подавленными и вынуждены обращаться за помощью к специалистам.

Несколько лет назад 19-летний Пабло узнал об опасностях потепления климата, посмотрев по интернету такие видеофрагменты: разрушение ледников, оползни, наводнения, которые уничтожают всё на своём пути. С тех пор его сопровождает постоянная тревога.

ПАБЛО ФЛАЙ, официальный представитель французского отделения движения «Пятницы ради будущего»: Я был шокирован тем, что увидел тем летом. Я много раз плакал за лето, наблюдая за последствиями. Было очень тяжело это переживать. Такое лето и такое освещение в СМИ, когда новости окружают постоянно. Меня это сильно пугало и я плохо это пережил.

Согласно исследованию, которое проводилось в десятке стран, в том числе во Франции, 45 процентов молодёжи страдают от экотревожности, как и Пабло, который решил действовать.

ПАБЛО ФЛАЙ: Когда я узнал об активизме Греты Тунберг, то уже знал, что такое потепление климата и каковы его последствия, но я не думал, что могу активно участвовать. Однако потом я увидел, что ребёнок моего возраста — потому что мы были одного возраста — начал заниматься активизмом и действовать, смог добиться перемен и заставить себя услышать. И я сказал себе: нужно что-то делать.

Именно поэтому вместе со своим движением — французским отделением движения, созданного Гретой Тунберг, — он в настоящее время организует молодёжную забастовку в защиту климата. В ней принимает участие около 200 коммун.

Но если некоторых эта экотревожность подталкивает к действиям, другие, напротив, могут почувствовать себя полностью подавленными.

ФАННИ ЖАК, детский психиатр: Перво-наперво нужно этим делиться. Может быть, нужно обратиться очно или дистанционно к психиатру или психологу, чтобы справиться с симптомами. Кроме того, не нужно забывать о том, что мы живём в настоящем моменте: экотревожность — это упреждающая тревожность.

По данным опроса Французского института общественного мнения, 71 процент молодёжи боится будущего, что заставляет 42 процента людей младше 35 лет задуматься о том, хотят ли они заводить детей.